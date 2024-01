Nghệ An thu hơn 200 tỷ đồng, Thanh Hóa hút khách dịp Tết Dương lịch

TPO - Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Nghệ An đón và phục vụ khoảng 90.000 lượt du khách, tổng doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng. Trong khi đó tại Thanh Hóa khách du lịch đạt 83.500 lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ dịp Tết Dương lịch năm 2023.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày (từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024), thời tiết khá ấm áp, thuận lợi cho việc tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan, du lịch. Vì vậy, trong những ngày này, Nghệ An đã đón và phục vụ lượng khách du lịch khá lớn.

Theo số liệu của Sở Du lịch Nghệ An, trong 3 ngày nghỉ Tết, tổng lượt khách du lịch đến Nghệ An ước đạt 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, một số điểm du lịch có lượng khách tương đối lớn, nổi bật là huyện Nam Đàn với khoảng 14.500 lượt, riêng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên gần 8.400 lượt khách; tiếp đến là thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn,...

Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình hình hoạt động du lịch ổn định, an toàn, tuân thủ nghiêm túc các quy định về kinh doanh du lịch.

Số lượng khách du lịch về Nghệ An trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn nhiều khởi sắc cho ngành Du lịch Nghệ An phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tại Thanh Hóa, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch đạt 83,5 nghìn lượt, tăng 32,7% so với cùng kỳ dịp Tết Dương lịch năm 2023.

Điểm đáng chú ý trong kỳ nghỉ lễ này, các hoạt động vui chơi, giải trí chào đón năm 2024 được nhiều khu, điểm du lịch chuẩn bị đa dạng các loại hình, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Một số địa phương có lượng khách du lịch tăng cao như TP Thanh Hóa, với 42,5 nghìn lượt; Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) với 12,3 nghìn lượt khách; thị xã Nghi Sơn đón 6,5 nghìn lượt khách... Công suất sử dụng phòng trong kỳ nghỉ lễ này đạt khoảng 21%.

Mặc dù lượng khách tăng cao, tuy nhiên, trong suốt kỳ nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, an ninh, trật tự đảm bảo, được du khách ghi nhận và đánh giá cao.