Nghệ An quyết truy thu 10 tỷ đồng đã chi cho giáo viên biệt phái

TPO - Tỉnh Nghệ An quyết định dừng chi trả các khoản phụ cấp không đúng quy định và giao Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã xử lý các khoản phụ cấp đã chi trả không đúng quy định cho giáo viên biệt phái.

Liên quan đến câu chuyện hàng trăm giáo viên biệt phái về 19 phòng GD-ĐT ở Nghệ An bị dừng hỗ trợ các khoản phụ cấp; buộc các huyện, thị phải truy thu lại số tiền hơn 10 tỷ đồng chi không đúng quy định, trong buổi làm việc với lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, việc biệt phái giáo viên công tác tại Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã đã góp phần ổn định và nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức tại các Phòng GD&ĐT, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục hàng năm của tỉnh”.

Ghi nhận cống hiến của đội ngũ giáo viên biệt phái, nhưng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, về số lượng giáo viên biệt phái và việc chi trả các chế độ phụ cấp cho lực lượng này tại các địa phương chưa thống nhất, còn xảy ra những bất cập, chưa phù hợp với quy định của Nhà nước.

Do đó, dừng chi trả các khoản phụ cấp không đúng quy định và giao Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã xử lý các khoản phụ cấp đã chi trả không đúng quy định cho giáo viên biệt phái.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT rà soát đội ngũ, vị trí làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại phòng GD&ĐT. Đánh giá, xem xét sự cần thiết và số lượng cần phải biệt phái giáo viên về công tác tại phòng GD&ĐT ở từng địa phương.

Sở Nội vụ tham mưu ưu tiên tuyển dụng đủ công chức cho phòng GD&ĐT cấp huyện (tối thiểu 6 công chức) trước khi tuyển dụng cho các phòng chuyên môn khác.

Từ năm 2012, để bố trí đủ công chức cho các Phòng GD&ĐT, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện chủ trương biệt phái cán bộ, giáo viên tại các trường học về Phòng GD&ĐT công tác.

Để chi trả chế độ cho đội ngũ giáo viên biệt phái, các huyện, thị nhiều năm liền đã thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6612 ban hành ngày 24/9/2012 của UBND tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, đến năm 2018, Sở Tài chính Nghệ An có văn bản cho rằng, việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi này không đúng với tinh thần trong Quyết định số 42 ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.

Do đó, ngày 9/2/2018, Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An hủy hoặc bãi bỏ Công văn số 6612. Đồng thời, chỉ đạo dừng chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên được điều động, biệt phái làm công tác tại các Phòng GD&ĐT theo đúng quy định tại Quyết định số 42 của Thủ tướng Chính phủ.

Vậy nhưng, tại hầu hết các huyện, thị ở Nghệ An vẫn tiếp tục chi trả phụ cấp ưu đãi cho những viên chức biệt phái theo Công văn 6612. Qua rà soát, tổng số giáo viên biệt phái và có hưởng phụ cấp trong giai đoạn 2021-2022 tại 19 huyện, thị (ngoại trừ thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh) là 281 người, trong đó năm 2021 là 143 người, năm 2022 là 138 người. Tổng số tiền các loại phụ cấp đã chi trả không đúng quy định trong 2 năm qua ở Nghệ An là hơn 10 tỷ đồng.