Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT chuyên

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 các Trường THPT chuyên năm học 2024-2025. Môn Toán trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có mức điểm chuẩn cao nhất, lên tới 42,25 điểm.

Theo đó, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có điểm chuẩn nhiều môn cao nhất trong số các trường.

Cụ thể như sau: điểm trúng tuyển của môn Toán (42,25); điểm trúng tuyển của môn Ngữ văn (38), điểm trúng tuyển của môn Tiếng Anh (40,75), điểm trúng tuyển môn Vật lý (41,75), điểm trúng tuyển môn Hóa học (39,95), điểm trúng tuyển môn Sinh học (39,25), điểm trúng tuyển môn Lịch sử(38,50), điểm trúng tuyển môn Địa lý (37,0), điểm trúng tuyển môn Tin học (41,0)...

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 4 Trường THPT chuyên và trường có lớp chuyên của Hà Nội năm nay được giao 2.970 chỉ tiêu, trong đó Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tuyển 820 học sinh (tăng 165 chỉ tiêu).

Năm ngoái trường này chỉ tuyển 655 học sinh vào lớp 10 với 560 chỉ tiêu cho hệ chuyên; 45 chỉ tiêu hệ không chuyên và 50 cho hệ song bằng tú tài.

Năm học 2024 - 2025, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam không còn tuyển sinh hệ không chuyên, thay vào đó tăng chỉ tiêu các lớp chuyên.

Năm học tới, Trường THPT Nguyễn Huệ tuyển 630 chỉ tiêu (tăng 105 chỉ tiêu so với năm ngoái).

Trường THPT Sơn Tây tuyển 585 chỉ tiêu (tăng 60 chỉ tiêu so với năm ngoái).

Trường THPT Chu Văn An năm nay tuyển 935 chỉ tiêu vào lớp 10 (tăng 220 chỉ tiêu so với năm ngoái), trong đó hệ chuyên 525 em vào 15 lớp (tăng 5 lớp so với năm ngoái).