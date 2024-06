Kì thi tuyển sinh lớp 10 cuối cùng tại Hà Nội

TPO - Sáng nay, 15/6 gần 4.400 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là một trong những trường THPT hot nhất Hà Nội.

Có mặt tại điểm thi từ khá sớm, thí sinh Lê Thị Thảo Phương (học sinh Trường THCS Đống Đa) chia sẻ đã tham dự kỳ thi lớp 10 chuyên và không chuyên của Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức nhưng em mơ ước được học tại trường này.

Thảo Phương dự tuyển vào THPT Chuyên Nguyễn Huệ và em làm bài khá ổn nhưng nếu đỗ cả hai trường thì Thảo Phương khẳng định sẽ chọn học Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Bố tranh thủ đưa Thảo Phương tới trường thi để động viên tinh thần, sau đó trở về cơ quan bắt đầu công việc còn mẹ ở lại chờ em làm bài thi.

Ông Phạm Sỹ Cường, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, chia sẻ khu vực tuyển sinh của trường là cả nước nên năm nay có cả thí sinh từ Tây Ninh ra dự thi, tuy nhiên con số các thí sinh từ tỉnh về dự thi cũng không nhiều, đa số đến từ Hà Nội. Với kì thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, phía nhà trường cũng đã chuẩn bị tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành tốt bài thi của mình.

Để dự thi, thí sinh phải có các điều kiện: đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến trở lên trong 4 năm học cấp THCS; có điểm tổng kết trung bình cả năm học lớp 9 của ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh từ 6,5 trở lên; đã hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh ở cấp THCS.

Học sinh lớp 9 của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thực hiện theo hướng dẫn riêng.

Ông Cường cho biết tại mỗi phòng thi, nhà trường có trang bị thêm số lượng bút chì phòng trường hợp môn thi trắc nghiệm tô đáp án, thí sinh quên hoặc bút chì hỏng, có thể lấy để sử dụng.

Là trường cuối cùng tại Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ông Cường nhìn nhận có những thuận lợi và khó khăn riêng.

Nhà trường cũng tự tin học sinh dự thi có những dự định ban đầu nên vẫn quyết tâm vào trường. Thực ra cũng có thí sinh đã đỗ trường khác nên không tham gia dự thi nhưng con số không đáng kể.

Hiện một số em biết đã đỗ vào trường THPT chuyên thuộc các trường đại học, hoặc đỗ trường công lập nên tâm lí nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Trong khi đó, một số thí sinh khát khao đỗ vào Trường Nguyễn Tất Thành lại khá căng thẳng và lo lắng.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 400 chỉ tiêu và có số thí sinh đăng kí dự thi là gần 4.400. Tuy nhiên Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành xét tuyển bằng 2 phương thức: xét kết quả thi do nhà trường tổ chức và xét kết quả thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Những năm trước, phương thức xét kết quả thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thường rất cao. Năm 2023, điểm chuẩn theo phương thức này của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành cao nhất thành phố Hà Nội, 45/50 điểm. Trong khi Trường THPT Chu Văn An lấy điểm chuẩn cao nhất trong các trường THPT thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ 44,5/40 điểm.

Thí sinh tham gia kì thi tuyển sinh của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành để xét tuyển vào lớp 10 phải làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Mỗi bài thi trong thời gian 90 phút. Năm 2023, điểm chuẩn của phương thức xét kết quả kì thi do nhà trường tổ chức là 21 điểm. Năm nay, ngày 23/6 thí sinh sẽ biết điểm thi.