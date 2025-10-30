Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình cũ có thể mưa trên 700mm trong hai ngày

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có thể hứng chịu lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Từ đêm 31/10, Huế hứng chịu mưa lớn trở lại, từ đêm 1/11 đến lượt Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đợt mưa này ở miền Trung kéo dài đến 4/11.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ngày hôm nay có mưa dông, trong đó Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục điểm mưa trên 200mm theo hệ thống đo mưa theo thời gian thực Vrain, riêng điểm đo Hồ Thượng Tuy mưa 319mm từ 7-15h chiều nay.

Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi mưa trên 700mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực Nghệ An đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Trong chiều tối và đêm 30/10, tỉnh Thanh Hóa, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cũng có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

ha-tinh.jpg
Khu vực Nghệ An đến Quảng Bình cũ có thể hứng chịu nhiều trận mưa dữ dội từ nay đến ngày 4/11. Ảnh minh hoạ: Phạm Trường.

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 1/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50- 150mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/11.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm nay (30/10) đến 2/11, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ1. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Nghệ An đến Quảng Trị.

Tại Huế - Đà Nẵng, lũ trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Hương (Huế), sông Vu Gia (Đà Nẵng) đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Dự báo trong đêm nay, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3 là 0,2m; lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 khoảng 0,65m, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2 khoảng 0,2m.

Trong ngày mai, lũ trên sông Thu Bồn, sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2 từ 0,35-0,6m, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1 là 0,6m.

Từ đêm nay, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại thành phố Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại thành phố Huế cũng giảm nhanh trong 1-2 ngày tới.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

