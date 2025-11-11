Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Ngày hội 'Vẽ chuyện lớn' của GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng thu hút hơn 2.500 lượt 'check-in'

P.V

Cuối tuần vừa qua, hơn 2.500 mẹ và bé cùng tham gia Ngày hội “Vẽ chuyện lớn” do Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng tổ chức tại Gigamall Thủ Đức. Sự kiện mang đến một không gian để trẻ tự tin khám phá, “vẽ chuyện lớn”, thỏa sức tạo nên ước mơ của mình.

hinh-1.jpg
Ngày hội “Vẽ chuyện lớn” thu hút hơn 2.500 mẹ và bé tham gia

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, các thiên thần nhỏ háo hức cùng ba mẹ cầm thẻ tích điểm để tham gia những khu trải nghiệm đầy thú vị. Ở mỗi độ tuổi, các em lại tìm thấy cho mình một thế giới phù hợp: các bé nhỏ say mê trong góc “Rạp xiếc ẩm thực” và “Vương quốc thú cưng”, còn những bạn lớn hơn thì không ngần ngại thử sức ở “Công viên trên không” và “Vũ trụ ánh sáng”.

Tất cả không gian đều được Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng chăm chút kỹ lưỡng để bé thỏa sức vẽ nên chuyện lớn. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên hỗ trợ luôn hoạt động hết công suất, hướng dẫn tận tình từng bé hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, trọn vẹn.

hinh-2.jpg
Các bạn nhỏ hào hứng tham gia các khu trò chơi

Cùng mẹ đi trung tâm thương mại và vô tình “sà” vào Ngày hội “Vẽ chuyện lớn”, Nam Khang – 12 tuổi lập tức bị cuốn vào khu Vũ trụ ánh sáng. Khang hào hứng nói: “Con rất thích chơi tại đây vì được thỏa ước mơ chinh phục độ cao”.

hinh-3.jpg
Nam Khang mua liền 4 lốc sữa sau khi được sampling

Sau khi thưởng thức hộp GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng nhận tại khu sampling, Khang liền quay sang xin mẹ mua thêm. “Dạ đây là lần đầu con uống sữa này, con thấy thơm và ngon lắm ạ, nên con xin mẹ mua thêm về uống”, cậu bé cười rạng rỡ khi ôm bốn lốc sữa trong tay.

Niềm vui của trẻ cũng lan sang phụ huynh. Chị Lê Hoàng Thu Loan tình cờ đưa ba con nhỏ đi chơi cuối tuần rồi bắt gặp sự kiện, mấy mẹ con bất ngờ trước quy mô và mức độ hấp dẫn của sân chơi: “Chị thấy các trò đều rất vừa sức và thu hút các bé. Mấy bé nhà chị chơi một lượt bốn khu để tích điểm nhận quà, đứa nào cũng thích. Bé gái được tặng hộp đồ chơi khủng long thì mê lắm, ôm không rời tay. Thật ra các bé nhà chị đều chưa uống GrowPLUS+ đâu, nhưng nay uống thử, nếu hợp thì mua sử dụng lâu dài”.

Một phụ huynh khác, thì chọn cách ủng hộ thiết thực hơn khi quyết định mua ngay một thùng GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng lớn sau khi bé uống thử: “Bé nói mùi thơm, vị dễ uống nên chị mua một thùng về cho bé sử dụng hàng ngày bổ sung dinh dưỡng”.

hinh-4.jpg
Sự có mặt của Bé Tấn – Võ Tấn Phát, Bé Đô – Dương Domic, Bé Voi – Anh Tú và Bé Tăng – Tăng Duy Tân đã khiến không khí tại Ngày hội “Vẽ chuyện lớn” nóng hơn bao giờ hết

Sang ngày hội thứ hai, không khí càng bùng nổ hơn khi bốn đội trưởng “toàn nặng” của GrowPLUS+ xuất hiện: Bé Tấn – Võ Tấn Phát, Bé Đô – Dương Domic, Bé Voi – Anh Tú và Bé Tăng – Tăng Duy Tân. Các anh trai đã cùng giao lưu, thực hiện thử thách cùng các bé, ký tặng và chụp hình lưu niệm.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, 4 đội trưởng toàn “nặng ký” đã khiến các bạn nhỏ vô cùng phấn khích và thích thú.

Ngày hội khép lại, những ánh mắt lấp lánh và những cánh tay ôm chặt phần quà mang về của các bé thì vẫn còn đọng lại. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười và từng bức ảnh check-in hôm nay đều là một “nét vẽ” nhỏ trên hành trình lớn khôn của con. Cảm ơn Nutifood GrowPLUS+ Suy Dinh Dưỡng đã góp phần vun đắp nên “chuyện lớn” của các bé một cách đang yêu và ý nghĩa.

P.V
#GrowPLUS+ #Ngày hội #Suy Dinh Dưỡng #trẻ em #sự kiện #đồ chơi

Cùng chuyên mục