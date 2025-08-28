Ngành Thương mại điện tử: Vì sao vẫn giữ sức nóng, điểm chuẩn 'chạm nóc'?

SVO - Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều trường đại học ghi nhận điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử (TMĐT) ở mức cao kỷ lục, có trường vượt 28/30 điểm. Dù đã nhiều năm nằm trong nhóm ngành “hot”, sức hút của TMĐT dường như chưa hề giảm nhiệt. Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Trung Kiên, người sáng lập Tuki Group, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT để lý giải nguyên nhân và chia sẻ góc nhìn về tương lai ngành học này.

Thu nhập hấp dẫn, cơ hội việc làm rộng mở

Theo anh Nguyễn Trung Kiên, nguyên nhân lớn nhất khiến TMĐT hút nhân sự là cơ hội thu nhập cao đi kèm cơ hội phát triển bản thân: “Đây là ngành buộc bạn phải liên tục học hỏi vì công việc rất đa dạng và liên quan chặt chẽ với nhau. Bắt đầu tìm hiểu một mảng, bạn sẽ tự nhiên phải mở rộng sang mảng khác. Sau 3 - 4 năm, người làm có thể sở hữu một nền tảng kiến thức khá toàn diện về TMĐT”, anh Kiên chia sẻ.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Người sáng lập Tuki Group.

Một điểm đáng chú ý là thị trường lao động đang “khát” nhân sự TMĐT chất lượng. Doanh nghiệp tuyển nhiều nhưng tìm được người “cứng tay” lại rất khó. Vì vậy, sinh viên cần có kinh nghiệm thực chiến ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thông qua khởi nghiệp cá nhân hoặc thực tập tại doanh nghiệp: “Ở công ty tôi, có sinh viên mới năm 2 đã chủ động xin thực tập. Các bạn hiểu rõ rằng nếu thiếu kinh nghiệm thực tế, cơ hội lọt vào những vị trí tốt trong ngành sẽ giảm đi đáng kể”, anh Kiên nói.

Trong bối cảnh nền kinh tế số và hạ tầng logistics đang phát triển nhanh chóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế. Anh Kiên nhận định: “Chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng sang Đông Nam Á, thậm chí là thị trường toàn cầu. Hệ thống kho vận, vận chuyển hàng hóa hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước”. Đây là những vận hội lớn mà sinh viên ngành TMĐT nên nắm bắt.

Theo anh, cơ hội nghề nghiệp trong ngành TMĐT cũng rất đa dạng, phù hợp với nhiều tính cách và kỹ năng khác nhau: Người sáng tạo có thể theo đuổi marketing, truyền thông, sản xuất media; người tỉ mỉ, cẩn trọng phù hợp với quản lý kho bãi, vận hành; người giỏi con số có thể đảm nhận mảng quảng cáo, tối ưu chuyển đổi.

“Từ cộng đồng hơn 1 triệu nhà bán hàng mà tôi kết nối, nhu cầu tuyển dụng liên tục xuất hiện. Nhưng thực tế là hồ sơ nhiều, song chất lượng ứng viên có kinh nghiệm thực chiến lại chưa đáp ứng. Nếu sinh viên được bổ sung yếu tố này, các bạn sẽ có lợi thế rất lớn khi ra trường”, anh Kiên nhấn mạnh.

Chọn ngành vì “hot trend”, nguy cơ chọn sai

Nhiều bạn trẻ đăng ký học TMĐT vì nhìn thấy sự bùng nổ của các doanh nhân trẻ và cơ hội thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, theo anh Kiên, việc chọn ngành chỉ vì trào lưu, theo trend là rất rủi ro:

“Tôi từng phỏng vấn nhiều ứng viên mà các bạn ấy còn chưa hiểu rõ bản chất ngành TMĐT hay định hình được công việc mình muốn làm. Việc ngành này ‘hot’ là dễ hiểu vì vài năm gần đây có rất nhiều doanh nghiệp TMĐT đạt doanh thu 5–10 tỷ đồng, thậm chí hơn. Thêm vào đó, thị trường lao động đang cần rất nhiều vị trí, tạo ra hiện tượng cầu lớn – cung phải tăng”, anh phân tích.

Vì vậy, lời khuyên của anh Kiên dành cho thí sinh là phải tìm hiểu kỹ ngành học, xác định rõ đam mê và thế mạnh cá nhân trước khi quyết định. Chỉ khi hiểu rõ, sinh viên mới có thể theo đuổi ngành này một cách bền vững, thay vì chạy theo xu hướng nhất thời.

Anh Kiên trong buổi chia sẻ kiến thức ngành TMĐT dành cho các bạn sinh viên năm 3, năm 4 tại các trường đại học.

Khi được hỏi về giải pháp để sinh viên TMĐT ra trường đáp ứng yêu cầu của thị trường, anh Kiên thẳng thắn: “Nỗi đau lớn nhất của doanh nghiệp là tuyển người làm được việc ngay. Lý thuyết quan trọng nhưng nếu không thể áp dụng để tạo giá trị thực tế thì rất khó đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường.”

Hiện nay, nhiều sinh viên đã chủ động đi thực tập sớm, đặc biệt ở các trường như Đại học Thương mại, Kinh tế Quốc dân, FPT, Đại Nam… Ngoài ra, các câu lạc bộ sinh viên cũng thường xuyên tổ chức tọa đàm, giao lưu với doanh nghiệp: “Tôi từng tham gia nhiều buổi chia sẻ và thấy các bạn rất chủ động đặt câu hỏi, quan tâm đến kỹ năng cần thiết sau khi ra trường,” anh nói.

Anh Kiên đề xuất các trường nên tổ chức chương trình “Trải nghiệm doanh nghiệp”, đưa sinh viên tới làm việc tại doanh nghiệp TMĐT trong 1–2 tuần để quan sát, học hỏi và hiểu rõ hơn về yêu cầu công việc: “Công ty tôi sẵn sàng tham gia các chương trình như vậy. Hiện chúng tôi đang tiếp nhận sinh viên thực tập từ hai trường đại học tại Hà Nội,” anh cho biết.

Ngành Thương mại điện tử vẫn giữ vị thế “ngành nóng” không chỉ nhờ triển vọng thu nhập và cơ hội nghề nghiệp đa dạng, mà còn vì sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số. Tuy nhiên, như lời anh Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, để thành công trong lĩnh vực này, sinh viên cần chuẩn bị hành trang từ rất sớm, không chỉ là kiến thức trên sách vở, mà quan trọng hơn là kinh nghiệm thực tế, kỹ năng chuyên môn và tư duy phù hợp.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, TMĐT không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội chinh phục thị trường khu vực và thế giới cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ảnh: NVCC