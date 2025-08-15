Ngành Thú y có thật sự 'hái ra tiền'?

Những năm gần đây, ngành Thú y trở nên "hot" hơn trong mắt các bạn trẻ khi xu hướng nuôi thú cưng tăng lên, các phòng khám thú y tư nhân, spa thú cưng mọc lên như nấm, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nhiều phụ huynh và học sinh cho rằng đây có thể là ngành học dễ "kiếm bộn tiền". Phóng viên trang Sinh viên Việt Nam đã có kết nối với ThS. Nguyễn Đức Trường, giảng viên bộ môn Ngoại - Sản, khoa Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để lắng nghe những đánh giá và trải nghiệm thực tế về ngành.

Nhiều học sinh nghĩ rằng học Thú y đơn thuần là chăm sóc, vui đùa với động vật. Ông có thể chia sẻ thực tế và những “góc khuất” của nghề?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Thú y không chỉ là những giờ học lý thuyết trên giảng đường. Đây là ngành kỹ thuật đòi hỏi sinh viên phải lăn xả, đến tận trang trại, phòng khám, chuồng trại – nơi công việc yêu cầu nhiều hơn kiến thức: đó là kỹ năng, sự kiên trì và tình yêu thật sự dành cho động vật. Người học phải chấp nhận vất vả, sẵn sàng lấm bẩn, thức khuya, trực bệnh và không ngừng rèn luyện để có thể chẩn đoán, điều trị, chăm sóc những sinh mạng nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá.

Giảng viên, ThS. Nguyễn Đức Trường.

Khi bước vào đại học, sinh viên ngành Thú y cần học những môn nền tảng và kỹ năng cốt lõi nào, thưa ông?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Hành trình bắt đầu từ các môn cơ sở như Giải phẫu học – giúp hiểu rõ cấu trúc cơ thể động vật, hay Vi sinh vật học – nhận diện các tác nhân gây bệnh. Sau đó là các môn lâm sàng chuyên sâu như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa… gắn liền với ca bệnh thực tế. Đây là quá trình học đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn, rèn luyện tư duy, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành trong chương trình học ngành Thú y hiện nay như thế nào, thưa ông? Sinh viên sẽ có cơ hội được thực hành, thực tập tại những cơ quan nào?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Trong chương trình đào tạo ngành Thú y, tỷ lệ giữa lý thuyết và thực hành được thiết kế linh hoạt, tùy theo đặc thù của từng môn học. Đối với các môn học lâm sàng như Nội khoa, Ngoại khoa, Sản khoa, thời lượng thực hành thường chiếm khoảng 50%, nhằm giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chẩn đoán và xử lý ca bệnh thực tế.

Sinh viên có rất nhiều cơ hội để tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp trong suốt quá trình học. Bên cạnh các buổi thực hành, thực tập tại phòng thí nghiệm và trại chăn nuôi của trường, sinh viên còn được gửi đến thực tập tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực thú y, đại lý thuốc thú y, trang trại chăn nuôi, phòng khám thú y, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục Thú y, Trạm kiểm dịch động vật... Đây chính là điều kiện quý giá để sinh viên tích lũy kinh nghiệm, rèn tay nghề, và sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc thực tế sau khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, ngoài lựa chọn phổ biến là mở hoặc làm việc tại các phòng khám, bệnh viện thú y cho thú cưng, sinh viên còn có những hướng đi sự nghiệp nào khác, thưa thầy?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Sau khi tốt nghiệp ngành Thú y, sinh viên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp phong phú, phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Một phần nhỏ các bạn sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc tại các bệnh viện thú y, hoặc có thể mở phòng khám chuyên chăm sóc chó, mèo và thú cưng, sinh viên còn có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước như Chi cục Thú y, Trung tâm Thú y vùng, Trung tâm Chẩn đoán thú y.

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tham gia vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thú y như công ty sản xuất và phân phối thuốc thú y, vaccine, thức ăn chăn nuôi, hay làm việc tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi lớn theo hướng thú y sản xuất. Đây là ngành học mở ra nhiều hướng đi tiềm năng trong cả khu vực công lập và tư nhân.

Một vấn đề thực tế mà học sinh và phụ huynh quan tâm là thu nhập của sinh viên sau khi ra trường. Ông có thể chia sẻ tổng quan về mức thu nhập cho sinh viên mới ra trường và tiềm năng phát triển sự nghiệp trong ngành Thú y?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Về mức thu nhập, không chỉ riêng ngành Thú y mà bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy – thu nhập phụ thuộc chủ yếu vào năng lực chuyên môn, hiệu quả công việc và sự nỗ lực của từng cá nhân.

ThS. Nguyễn Đức Trường tham gia hội thảo tại Thái Lan (thứ 4 từ phải sang).

Đối với bác sĩ thú y, thu nhập có thể dao động rất lớn: từ vài triệu đồng mỗi tháng đối với người mới ra trường hoặc làm việc tại các cơ sở nhỏ, cho đến vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng đối với những người có chuyên môn cao, làm chủ phòng khám, tham gia vận hành các doanh nghiệp thú y, hoặc đảm nhiệm vị trí quản lý tại các công ty, trang trại lớn. Đây là ngành nghề có nhiều cơ hội phát triển – đặc biệt với những ai kiên trì, giỏi nghề và không ngừng học hỏi để nâng cao giá trị bản thân.

Không có bất kỳ ngành học nào tự mang lại sự giàu có nếu bản thân chúng ta không nỗ lực làm việc. Dù bạn học ngành gì – Thú y, Y dược, Công nghệ, Kinh tế hay Sư phạm – thì thu nhập và thành công đều là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và lao động nghiêm túc.

Thay vì đặt câu hỏi “Ngành này có dễ kiếm tiền không?”, hãy hỏi “Mình có sẵn sàng đầu tư công sức để làm giỏi ngành này không?” Bởi khi bạn thật sự giỏi và đam mê, cơ hội và thu nhập sẽ đến một cách xứng đáng.

Với sự phát triển như vũ bão của trí tuệ nhân tạo (AI) như hiện nay, ngành Thú y có dễ dàng bị AI thay thế không, thưa ông?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Ngành Thú y là một ngành đặc thù, đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên môn thực hành và kinh nghiệm trực tiếp trong môi trường sản xuất, chăn nuôi và điều trị. Những thao tác như khám bệnh, chẩn đoán lâm sàng, phẫu thuật, xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế… đều cần đến sự quan sát nhạy bén, phản xạ nghề nghiệp và sự kết hợp giữa lý thuyết với kinh nghiệm.

Chính vì vậy, dù công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, nhưng trong ngành Thú y, AI khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của con người. Đây vẫn sẽ là một lĩnh vực cần sự hiện diện trực tiếp của người bác sĩ thú y – không chỉ với kỹ năng chuyên môn, mà còn với tình yêu thương và trách nhiệm đối với sự sống.

Cuối cùng, ông có lời khuyên tâm huyết nào dành cho các sĩ tử đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, đặc biệt là những bạn muốn theo ngành Thú y?

ThS. Nguyễn Đức Trường:

Các bạn sĩ tử đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời – chọn ngành, chọn nghề cũng chính là đang chọn một con đường để đi thật lâu. Hãy lựa chọn bằng cả trái tim và sự tỉnh táo.

Nếu bạn đang nghĩ đến ngành Thú y hoặc đã quyết định chọn, hãy hiểu rằng đây không phải là một con đường dễ dàng. Bạn sẽ phải học rất nhiều, thực hành rất nhiều, và không tránh khỏi những ngày lấm lem chuồng trại, thức khuya trực bệnh, chạm mặt với những tình huống căng thẳng. Nhưng nếu bạn có tình yêu thật sự với động vật, nếu bạn muốn góp phần mang lại sự sống, chữa lành và bảo vệ nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng, thì đây là một nghề cao quý, bền vững và ý nghĩa.

Đừng lo lắng quá nhiều về việc ngành nào “hái ra tiền”, bởi không ngành nào giúp bạn thành công nếu bạn không thực sự cố gắng. Hãy chọn điều khiến bạn muốn cố gắng mỗi ngày – vì khi bạn giỏi, cơ hội và thành công sẽ tự tìm đến.

Chúc bạn vững tin, sáng suốt và kiên định với hành trình mình đã chọn!

Trân trọng cảm ơn ông!