Ngành nội chính Đảng phải nâng tầm tham mưu chiến lược

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Sáng 5/1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5/1/1966-5/1/2026).

Làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù với những tên gọi khác nhau, dù được hợp nhất hay tái lập cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, ngành Nội chính Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai. Chính từ những con người “thép” ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Đặc biệt, từ khi được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng đã ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vị thế, vai trò và uy tín của ngành Nội chính Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao.

Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng. Những yêu cầu nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm lịch sử của ngành Nội chính Đảng trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Tổng Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn.

Luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng

Tổng Bí thư nêu rõ, cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ngành Nội chính Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.

Đồng thời, cần tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, là biểu tượng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ...

Tổng Bí thư yêu cầu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ. Chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh “điểm nóng”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, ngành Nội chính Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ...