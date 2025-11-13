Ngành lập trình trở thành con đường lập nghiệp của nhiều sinh viên

Lập trình đang trở thành lựa chọn mới cho nhiều bạn trẻ. Không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, lĩnh vực này còn giúp các em bắt nhịp nhanh với kỷ nguyên số.

Hiện nay, lập trình không chỉ là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao, mà còn là ngành nghề mở, dù ở độ tuổi hay xuất phát điểm nào đều có thể bắt đầu học tập và phát triển sự nghiệp.

Câu chuyện của hai bạn sinh viên, Nguyễn Hồng Sơn (“Bắt đầu học lập trình từ con số 0”) và Nguyễn Quang Huy (Sinh viên ngành CNTT học thêm về lập trình để nâng cao kỹ năng) là minh chứng với nỗ lực học tập và thực hành thực tế sẽ thành công trong ngành công nghệ.

Nguyễn Hồng Sơn: Học lập trình là “khoản đầu tư” sinh lời

Chỉ sau hơn một năm rưỡi làm việc, bạn Nguyễn Hồng Sơn – chàng trai Gen Z từng không có nền tảng công nghệ, đã có thể trả lại toàn bộ học phí mà bố mẹ từng đóng cho mình.

Hiện tại, Sơn đang làm freelancer phát triển giao diện web cho Alpha Bravo Development. Ít ai biết, vài năm trước, em gần như không có khái niệm gì trong lĩnh vực đang làm việc.

“Em không giỏi toán, cũng chưa từng học lập trình. Sau nhiều lần nghe chị gái kể về cách người ta tạo ra một trang web hay ứng dụng, nên em thấy tò mò và muốn thử sức”, Sơn chia sẻ.

Những ngày đầu học tại Hệ thống Đào tạo lập trình viên Quốc tế Aptech tại cơ sở 19 Lê Thanh Nghị, Sơn cũng phải dành nhiều thời gian mày mò các bài tập.

Nhưng nhờ chương trình học gắn với thực hành, em nhanh chóng hiểu và vận dụng được kiến thức.

Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ kỷ niệm: “Sau mỗi kỳ học, chúng em sẽ bảo vệ một đồ án. Lần hoàn thiện đồ án ở kỳ 2 và 3 về game và dựng web sàn thương mại điện tử, khiến chúng em tốn nhiều công sức nhất. Cả nhóm dành gần một tháng để thảo luận, nghiên cứu các lỗi, rồi chỉnh lại nhiều lần để sản phẩm chạy trơn tru”.

Một buổi bảo vệ đồ án học tập của các bạn học viên Aptech tại cơ sở 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị

Những dự án học tập đó, đã giúp Sơn sớm có cơ hội làm việc ngay từ kỳ học thứ 3, khi có thu nhập ổn định, em đã hoàn lại phần học phí cho bố mẹ.

“Ban đầu em nghĩ chắc phải 2-3 năm mới có thể hoàn thành được mục tiêu, nhưng nhờ cố gắng của bản, cùng với những kiến thức được học, em đã có thu nhập và giúp đỡ gia đình. Đây là dấu mốc để em tiếp tục phát triển và thấy mình đã lựa chọn ngành học đúng đắn”, Sơn cho hay.

Đánh giá lại chặng đường đã qua, em cho rằng việc “bắt đầu từ con số 0” không phải là trở ngại quá lớn, quan trọng là giữ được tinh thần kiên trì và chủ động học hỏi.

“Lập trình đòi hỏi tư duy logic và tính kiên nhẫn. Khi có thái độ học tập đúng đắn, bạn sẽ tiến bộ từng ngày và có cơ hội nghề nghiệp và thu nhập xứng đáng”, Nguyễn Hồng Sơn cho hay.

Nguyễn Quang Huy: Tích lũy kinh nghiệm thực chiến từ khi còn đi học

Nếu Nguyễn Hồng Sơn chọn bắt đầu hành trình công nghệ từ “con số 0”, thì Nguyễn Quang Huy lại có hướng đi khác: học song song đại học ngành CNTT và học lập trình tại Aptech 19 Lê Thanh Nghị để sớm có công việc ổn định. Hiện em đang là Backend Developer tại Công ty công nghệ VTI.

Ngay từ những năm đầu đại học, Huy nhận thấy kiến thức trên giảng đường tuy nền tảng, nhưng còn khoảng cách nhất định với yêu cầu của doanh nghiệp.

“Ngành lập trình đòi hỏi kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng linh hoạt các ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, em tìm thêm một chương trình đào tạo thực tế để bổ sung phần còn thiếu”, Huy chia sẻ.

Nhờ lịch học linh hoạt, nên ban ngày học ở trường, buổi tối Huy học lập trình. Khi kiến thức dần vững vàng hơn, đến kỳ thứ hai, em đã nhận các dự án nhỏ và bắt đầu đi làm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Bạn Nguyễn Quang Huy quyết định học ở Aptech để có thêm kinh nghiệm thực chiến

“Vì học chương trình đào tạo về 31 ngôn ngữ lập trình theo hướng thực chiến từ sớm, nên em hiểu rõ hơn cách một dự án vận hành, cách viết code theo yêu cầu khách hàng, điều mà trong lớp học lý thuyết ít khi có cơ hội trải nghiệm”, Huy cho hay.

Việc tham gia các đồ án trong quá trình học cũng giúp Huy rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, xử lý vấn đề và quản lý tiến độ – những năng lực cần thiết khi bước vào môi trường doanh nghiệp.

Nhờ đó, khi đi làm, em không mất nhiều thời gian để làm quen với công việc. Việc học song song không phải là áp lực, mà là cách để chủ động nắm bắt cơ hội nghề nghiệp sớm hơn.

Nguyễn Quang Huy cho biết: “Em thấy mình đã chọn đúng. Vì không đợi đến khi ra trường mới bắt đầu, em có kinh nghiệm và thu nhập ổn định sớm hơn nhiều bạn cùng lứa”.

Ngành lập trình hiện nay tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh và nhu cầu tuyển dụng lớn. Tuy nhiên, để thật sự vững vàng trong nghề, người học cần trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng thực tế.

Trên trang aptechvietnam.com.vn đánh giá những yếu tố then chốt để thành công trong ngành lập trình đó là chủ động nắm chắc kiến thức công nghệ mới nhất; Học tập đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, thay vì chỉ nhìn vào điểm số. Điều quan trọng, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân qua các dự án thực tế.

“Công thức” này cũng được hai bạn Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Quang Huy nỗ lực thực hiện và đã đem lại thành công trên con đường phát triển nghề nghiệp.