Ngành điện chung tay đưa tiết kiệm điện vào trường học

TPO - Để tiết kiệm điện trở thành một phản xạ tự nhiên, thành ý thức tiết kiệm điện, việc chia sẻ thông tin, giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho các em học sinh là một trong những hoạt động thiết thực được các đơn vị ngành điện nhiều năm qua thực hiện nhằm lan tỏa ý thức tiết kiệm điện đến từng gia đình và toàn xã hội.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, trong các năm qua, tổng công ty đã có nhiều hoạt động và chương trình liên quan đến tiết kiệm điện, bao gồm tuyên truyền, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2,2% điện thương phẩm trong năm 2025 và coi đây là một chỉ tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng toàn Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm tổng công ty đã đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đưa các chương trình, hoạt động liên quan đến tiết kiệm điện vào trường học, trong cộng đồng dân cư, lan tỏa văn hóa tiết kiệm điện. Nhiều trường học với hàng nghìn học sinh các cấp đã tham gia các chương trình tuyên truyền về tiết kiệm điện, chia sẻ kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn, tiết kiệm điện năng.

Các chương trình được chuẩn bị công phu, sát với thực tế đã giúp các em học sinh nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, thay đổi thói quen sử dụng điện sinh hoạt trong gia đình, hình thành ý thức tắt điện tắt đèn, tắt quạt khi không sử dụng, tắt điều hoà, cầu giao điện…. khi ra khỏi lớp, ra khỏi phòng ở của gia đình. Quan trọng hơn cả chính là việc, thông qua các buổi học, chia sẻ kỹ năng này, các em học sinh có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng, nhận biết các hành vi gây lãng phí năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để sử dụng thiết bị điện an toàn, đúng cách. Nhờ các hoạt động này, trong 9 tháng đầu năm 2025, EVNHANOI đã tiết kiệm được tổng cộng 233,11 triệu kWh điện.

Kết quả của việc tiết kiệm điện trong trường học bao gồm giảm chi phí hoạt động cho nhà trường, bảo vệ môi trường bằng cách giảm phát thải CO2, và quan trọng nhất là nâng cao ý thức và tạo thói quen tốt cho học sinh về sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc này cũng góp phần vào an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết, để nâng cao ý thức tiết kiệm điện, hình thành thói quen tiết kiệm điện trong sinh hoạt ở gia đình, ở trường học, tổng công ty đã phối hợp với nhiều trường học trên địa bàn thành phố thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm điện cho các em học sinh.

Theo đó, để tiết kiệm điện tại trường học ở TP.HCM, EVNHCMC và các trường đã phối hợp đưa các chương trình giáo dục tiết kiệm điện vào các chương trình ngoại khoá. Các trường và học sinh được học, chia sẻ cách áp dụng nhiều biện pháp như tối ưu hóa việc sử dụng điều hòa (chỉnh nhiệt độ phù hợp, bảo trì thường xuyên), lắp đặt cảm biến chuyển động cho đèn, sử dụng thiết bị điện có hiệu suất cao và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, tổng công ty cũng phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức cho học sinh, giáo viên và biến tiết kiệm điện thành một phần của thi đua trường học cũng rất quan trọng.

Theo đó, thông qua các chương trình, các buổi học, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ về chủ đề tiết kiệm điện, các học sinh biết sử dụng điều hoà một cách hiệu quả như: đặt nhiệt độ ở mức hợp lý, khoảng 26- 28 độ C; Tắt điều hoà khi không sử dụng; Bảo trì định kỳ hệ thống máy lạnh để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Các trường học cũng được thông tin về việc sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua các buổi chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư vào các thiết bị trong trường học như máy tính, máy chiếu, quạt có nhãn hiệu tiết kiệm điện. Kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về, trong giờ ra chơi hoặc khi chuyển phòng.

“Để thúc đẩy thi đua, đưa kiến thức học được về tiết kiệm điện vào cuộc sống, vào trường học, các trường cũng đã đưa tiêu chí tiết kiệm điện vào tiêu chí thi đua giữa các tập thể lớp, khen thưởng các lớp thực hiện tốt và có hình thức xử lý đối với tập thể vi phạm. Tổng công ty và các trường cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm để học sinh đề xuất giải pháp tiết kiệm điện, khuyến khích học sinh hình thành thói quen tiết kiệm điện ngay từ nhỏ”, đại diện EVNHCMC chia sẻ.

Đưa tiết kiệm điện

thành những bài học bổ ích

trong trường học

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, thời gian qua, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng rất cao, đặc biệt vào những thời điểm nắng nóng trên diện rộng, nguồn cung ứng điện ở khu vực phía Nam và nhiều tỉnh thành khác gặp khó khăn. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, tăng nguy cơ gây cháy nổ.

Chính vì vậy, EVNSPC cùng các đơn vị Điện lực đã tích cực phối hợp với nhiều trường học các tỉnh phía Nam đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện qua các cuộc thi, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép các tiết học, giúp trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng về sử dụng điện trong trường học, gia đình. Mục tiêu của những hoạt động này là truyền đạt thông điệp về tiết kiệm điện một cách hiệu quả, mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực lan tỏa đến bạn bè, gia đình và cộng đồng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Công ty Điện lực Long An cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng gay gắt và nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao, việc nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ là việc làm hết sức quan trọng. Công ty đã cùng các đơn vị triển khai mạnh mẽ nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp từ website Công ty Điện lực Long An, trong năm 2025, Công ty đã phối hợp triển khai gần 20 chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học trên địa bàn tỉnh, tiếp cận hơn 10.000 lượt học sinh và giáo viên. Ước tính, các hoạt động này đã góp phần tiết kiệm được hàng triệu kWh điện năng nhờ vào việc thay đổi thói quen sử dụng điện của học sinh và gia đình.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ công nhân viên không chỉ chia sẻ kiến thức thực tế về tình hình cung cấp điện hiện nay, những khó khăn trong mùa khô và sự cấp thiết của việc tiết kiệm điện trong bối cảnh tiêu thụ năng lượng tăng cao, mà còn mang đến những hoạt động tương tác sôi nổi. Các em học sinh còn được tham gia trò chơi đố vui có thưởng với nhiều câu hỏi được đặt ra, tạo không khí vui tươi, sôi động, góp phần lan tỏa những hành động, thói quen sử dụng các thiết bị điện tại nhà trường, trong gia đình một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, như: Tắt điện, tắt quạt khi đến giờ ra chơi; tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, chỉ mở đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết; nhắc nhở gia đình tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn led tiết kiệm điện hay các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo khuyến cáo của Bộ Công Thương.

Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, các đơn vị còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Dịp này, Điện lực Tân Hưng đã tặng 1.200 quyển tập học sinh cho Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Bửu để động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Tương tự, Điện lực Tân Thạnh cũng đã trao tặng 1.200 cuốn tập học sinh trị giá 13 triệu đồng đến các em học sinh ở 02 trường THCS thị trấn Tân Thạnh và Tiểu học Nhơn Hòa. Ông Lý Quốc Tâm – Giám đốc Điện lực Tân Thạnh chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đóng góp một phần nhỏ vào hành trình học tập của các em. Những cuốn tập này là món quà đầy ý nghĩa mà Điện lực Tân Thạnh muốn gửi gắm thông điệp về hy vọng, sự nỗ lực và ước mơ không ngừng vươn tới”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Hòa, bà Lê Thị Như Uyển, nhấn mạnh: “Chúng ta không chỉ trao những cuốn tập, mà còn trao đi một thông điệp quý giá: mỗi hành động tiết kiệm điện đều góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta”.

Theo số liệu tổng hợp từ website Công ty Điện lực Long An, trong năm 2025, Công ty đã phối hợp triển khai gần 20 chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại các trường học trên địa bàn tỉnh, tiếp cận hơn 10.000 lượt học sinh và giáo viên. Ước tính, các hoạt động này đã góp phần tiết kiệm được hàng triệu kWh điện năng nhờ vào việc thay đổi thói quen sử dụng điện của học sinh và gia đình.

Gắn tiết kiệm điện

với bảo vệ môi trường

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền và khuyến khích tiết kiệm điện trong trường học, với mục tiêu hình thành ý thức sử dụng năng lượng hiệu quả cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ. Các đơn vị đã cùng các trường học tổ chức nhiều cuộc thi như: Phát động các cuộc thi như "Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả" dưới nhiều hình thức như vẽ tranh, hùng biện, rung chuông vàng.

Các chương trình hoạt động ngoại khóa cũng được điện lực phối hợp với các trường học tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Tại các chương trình, chuyên gia ngành điện cũng hướng dẫn giáo viên và học sinh cách tiết kiệm điện, đồng thời khuyến khích các trường áp dụng các biện pháp hiệu quả như dán giấy ghi chú trên công tắc để tránh nhầm lẫn. Thông qua các chương trình, các em học sinh đã trở thành những "tuyên truyền viên nhí" để lan tỏa ý thức tiết kiệm điện đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.

“Các chương trình đã giúp nhà trường nắm được những lợi ích của việc tiết kiệm điện trong trường học, giúp giảm đáng kể tiền điện hằng tháng, qua đó đóng góp vào việc quản lý tài chính hiệu quả hơn cho nhà trường. Các chương trình tiết kiệm điện cũng giúp nhà trường và các em học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải carbon, góp phần chống biến đổi khí hậu và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các em học sinh cũng có nhận thức và hành động đúng đắn về sử dụng năng lượng trong tương lai, tạo thói quen tốt từ sớm. Việc tắt các thiết bị điện khi không cần thiết cũng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn điện”, đại diện EVNCPC cho hay.

Kết quả khảo sát của EVNCPC cũng cho thấy, từ những kinh nghiệm được chia sẻ liên quan các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể, các trường học và học sinh đã duy trình được thói quen tắt thiết bị khi không sử dụng, rút phích cắm của các thiết bị điện như máy tính, máy chiếu, quạt khi không dùng tới. Nhiều trường học cũng đã thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED hoặc các thiết bị có dán nhãn năng lượng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền linh hoạt và sáng tạo, nhằm lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp nhân dân. Mục tiêu là biến tiết kiệm điện trở thành thói quen hàng ngày, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng cho biết, tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học cũng là giải pháp được tổng công ty triển khai liên tục trong các năm qua nhằm nâng cao ý thức của các học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo đại diện EVNNPC, tuyên truyền về an toàn điện, tiết kiệm điện rất cần thiết cho các đối tượng là các em học sinh, mang thông điệp và ý nghĩa góp phần hình thành những thói quen tốt và ý thức tiết kiệm cho các em. Vì vậy tổng công ty tập trung nhiều nội dung xoay quanh những chủ đề về tiết kiệm năng lượng, giáo dục an toàn điện và phát triển môi trường xanh. Thông qua các buổi tuyên truyền, các em học sinh được tìm hiểu kiến thức về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt nhấn mạnh những hành động nhỏ mang lại lợi ích lớn trong sử dụng điện. Các em được nhắc nhở trong giờ ra chơi phải tắt điện, tắt quạt và tận dụng các nguồn chiếu sáng tự nhiên, tạo sự thoáng mát, trong trong lành của môi trường lớp học, trường học. Các em chỉ bật đèn, quạt khi thấy thật sự cần thiết, tại gia đình cần tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng. Cùng với đó, cán bộ nhân viên của nhà trường và các thầy cô giáo luôn đi đầu gương mẫu thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị điện trong phòng giáo viên, các phòng học, phòng chức năng khi không thật sự cần thiết. Chỉ cần mỗi lớp học tắt bớt một bóng đèn hay một chiếc quạt vào giờ cao điểm (từ 9h - 11h) là đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho nhà trường.

Thông qua các chương trình, các em học sinh cũng biết được điện năng không phải là nguồn năng lượng vô tận, do đó cần sử dụng nguồn năng lượng này một cách thông minh, hiệu quả và tiết kiệm. Chương trình "Trường học chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm" là một chương trình giúp học sinh và các thầy cô giáo có những khoảnh khắc vui tươi và chia sẻ những kiến thức bổ ích cho thế hệ trẻ về cách sử dụng điện. Thông qua đó, Công ty Điện lực Bắc Kạn hướng tới mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa đến cộng đồng xã hội các giải pháp tiết kiệm điện, hình thành thói quen tốt trong cộng đồng và xây dựng lối sống xanh. Đó cũng là cách các em học sinh thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.

Cả nước hiện có trên 23 triệu học sinh, sinh viên. Giáo dục ý thức tiết kiệm điện cho học sinh nghĩa là làm cho hơn 25% dân số hiểu biết các vấn đề về năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Con số này sẽ nhân lên nhiều lần nếu học sinh thực hiện tốt việc tuyên truyền về tiết kiệm điện trong cộng đồng. Điều này góp phần hình thành nên một thế hệ trẻ với nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện.