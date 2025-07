TPO - Ngày 11/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 của ngành Thanh tra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, đã thông tin về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng Công an nhân dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Thanh tra Công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt vai trò Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn lực lượng. Thanh tra Bộ Công an đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân. Trong kỳ, Thanh tra Bộ đã tiến hành 2 cuộc thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

Kết quả thanh tra cho thấy, lực lượng chức năng đã kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Toàn ngành Công an đã xử lý kỷ luật 110 cán bộ, chiến sĩ có sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Lực lượng Công an đã tiếp 10.455 lượt công dân, trong đó thủ trưởng Công an các cấp trực tiếp tiếp 1.644 lượt.

Toàn lực lượng đã tiếp nhận và xử lý 34.767 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó Thanh tra Bộ xử lý 9.218 đơn, chiếm 26% tổng số đơn thư toàn lực lượng.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Công an các cấp đã xử lý 4.450/4.844 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91,8%, vượt 6,8% so với chỉ tiêu chung của ngành Thanh tra. Riêng Thanh tra Bộ đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo xử lý 122 vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị, địa phương. Các vụ việc đều được xử lý kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, kéo dài, phức tạp.

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, lực lượng Công an đã xử lý kỷ luật thêm 33 trường hợp cán bộ, chiến sĩ có vi phạm.

Nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng đề nghị UBND các cấp chỉ đạo lực lượng Công an địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu các biện pháp giải quyết hiệu quả.

Trong công tác thanh tra nội bộ, toàn lực lượng Công an đã triển khai 200 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành, và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Trong đó, Thanh tra Bộ Công an thực hiện 14 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2025 và 1 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua thanh tra, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 12 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 443 cá nhân có vi phạm; chuyển hồ sơ 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định.