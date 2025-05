Ngân hàng số SeAMobile được xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Ngân hàng số SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) đã vinh dự xếp hạng 5 sao ở hạng mục Tiện ích số trong khuôn khổ giải thưởng Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Đây là thành quả cho những nỗ lực của Ngân hàng trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng, ứng dụng công nghệ mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số.

Là một trong những ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng, từ năm 2020 SeABank đã nâng cấp và cho ra mắt SeAMobile - ứng dụng tài chính duy nhất tích hợp tính năng trợ lý tài chính cá nhân ảo, mang đến một công cụ hữu ích cho người dùng có thể dễ dàng nhìn được bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính, cảnh báo chi tiêu cá nhân...

SeAMobile được thiết kế trên phần mềm công nghệ tiên tiến, hiện đại với hơn 130 tính năng, tiện ích giúp khách hàng trực tiếp thực hiện các giao dịch trên điện thoại không cần phải đến điểm giao dịch ngân hàng như: eKYC mở tài khoản thanh toán từ xa, phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng Online, mở và tất toán sổ tiết kiệm online, mở tài khoản số đẹp và đăng ký vay online… Bên cạnh đó, SeAMobile còn có các tính năng nổi bật để tăng tương tác, tăng trải nghiệm khách hàng như: tích điểm Loyalty, các minigame vui nhộn, giao diện riêng được cá nhân hóa hoặc theo sự kiện…

Đặc biệt, SeAMobile giúp người dùng theo dõi và phân tích các giao dịch, chi tiêu theo mô hình 6 lọ quốc tế tùy theo nhu cầu chi tiêu cá nhân; tự động nhắc nhở chi tiêu cũng như gợi ý người dùng gửi tiết kiệm, đầu tư sinh lời hiệu quả đối với các khoản thu nhập.

Nhanh chóng, tiện ích, thân thiện với người dùng, tính ứng dụng cao và khả năng nâng cao trải nghiệm cho người dùng là những điểm cộng giúp SeAMobile được đánh giá cao tại giải thưởng Sao Khuê 2025 trong hạng mục Tiện ích số với xếp hạng 5 sao.

Hiện tại, SeAMobile đã gặt hái được những kết quả ấn tượng trong việc phát triển về số lượng và chất lượng dịch vụ ngân hàng số, cụ thể: tổng số lượng users Ebank lũy kế gần 2,8 triệu users, bằng 700% so với năm 2020; số lượng giao dịch thực hiện trên Ebank hơn 50 triệu giao dịch/năm, gấp 7 lần so với thời điểm mới ra mắt; giá trị giao dịch thực hiện trên Ebank gần 500 nghìn tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với cách đây 5 năm.

Trước đó, ứng dụng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp (SeAMobile Biz) của SeABank cũng vinh dự được trao giải tại Sao Khuê 2024 trong lĩnh vực “Ngân hàng số” nhờ sự độc đáo, nhiều tiện ích nổi bật và hiện đại của sản phẩm giúp doanh nghiệp giải quyết một cách tiện lợi các nhu cầu tài chính, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Giải thưởng Sao Khuê 2025 một lần nữa khẳng định định hướng đúng đắn của SeABank khi tập trung vào chiến lược “Hội tụ số”, số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động. Đây sẽ là động lực giúp SeABank tiếp tục đổi mới, sáng tạo để mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Sao Khuê là giải thưởng lâu đời và uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức nhằm vinh danh và giới thiệu những nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc. Sao Khuê 2025 ghi dấu ấn với kỷ lục mới về quy mô, thu hút hơn 500 hồ sơ đề cử từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên cả nước. Qua 3 vòng đánh giá nghiêm ngặt (sơ loại - thuyết trình - chung tuyển), Hội đồng do TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch cùng 40 chuyên gia uy tín đã chọn ra 198 đề cử tiêu biểu để trao giải.