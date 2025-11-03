Ngân hàng Shinhan khai trương chi nhánh Đống Đa

Ngày 3/11/2025, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức khai trương Chi nhánh Đống Đa tại địa chỉ: Tầng 1, số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, nâng tổng số chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan lên 56 đơn vị trên toàn quốc.

Hoạt động khai trương Chi nhánh Đống Đa nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới một cách có chọn lọc của Ngân hàng Shinhan trong năm 2025, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành, mang đến khách hàng trải nghiệm giao dịch tài chính thuận tiện và an toàn.

Phường Ô Chợ Dừa, trước đây thuộc quận Đống Đa, có vị trí địa lý thuận lợi nhờ nằm ở trung tâm khu vực, giáp ranh với nhiều tuyến đường huyết mạch, dễ dàng di chuyển đến các quận và khu vực lân cận như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Thanh Xuân.

Vị trí này giúp kết nối giao thông tốt với các tuyến đường quan trọng, cùng với việc nằm gần các trung tâm hành chính, văn hóa, kinh tế của thủ đô. Đặt chi nhánh tại đây giúp Ngân hàng Shinhan tiếp cận hiệu quả hơn với các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), cũng như tăng cường kết nối với các tổ chức, đối tác trong khu vực trung tâm thủ đô.

Không gian chi nhánh được thiết kế hiện đại, tối ưu trải nghiệm khách hàng với khu vực giao dịch tiện nghi, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và hệ thống công nghệ hiện đại Ảnh: PV

Chi nhánh Đống Đa không chỉ là điểm giao dịch tài chính hiện đại mà còn là trung tâm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, bao gồm các dịch vụ huy động vốn, cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp, tài trợ thương mại, dịch vụ ngoại hối, và các giải pháp ngân hàng số tiên tiến. Không gian chi nhánh được thiết kế hiện đại, tối ưu trải nghiệm khách hàng với khu vực giao dịch tiện nghi, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và hệ thống công nghệ hiện đại, bảo đảm quy trình phục vụ nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Đại diện Ngân hàng Shinhan cho biết: “Khai trương Chi nhánh Đống Đa không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của chúng tôi trong việc mở rộng mạng lưới tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Hà Nội và khu vực miền Bắc luôn được Shinhan xem là trung tâm tăng trưởng chiến lược, nơi hội tụ tiềm năng phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Chúng tôi tin rằng, Chi nhánh Đống Đa sẽ trở thành điểm kết nối tài chính năng động, mang đến những giải pháp toàn diện, an toàn và hiện đại, góp phần thúc đẩy dòng chảy vốn và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của khu vực. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Ngân hàng Shinhan trong đồng hành với Việt Nam trên hành trình hướng tới một tương lai tài chính bền vững và thịnh vượng”.

Nhân dịp khai trương, Chi nhánh Đống Đa đang có các chương trình ưu đãi cùng những phần quà tặng hấp dẫn dành tặng khách hàng đến thực hiện giao dịch tại chi nhánh.