Ngân hàng nhà nước Khu vực 2 chi hàng tỷ đồng quà Tết Độc lập

TPO - Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 (TPHCM), đơn vị đã xuất chi 30 tỷ đồng để trao tận tay người dân Đồng Nai món quà Tết Độc lập 100.000 đồng của Chính phủ, đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 - cho biết, đơn vị đã xuất chi 30 tỷ đồng tiền mặt để các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tại Đồng Nai thực hiện chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân.

Theo ông Lệnh, ngay ngày 30/8, NHNN Khu vực 2 đã điều chuyển 30 tỷ đồng tiền mặt (mệnh giá 100.000 đồng) đến các chi nhánh Agribank tại các xã thuộc huyện Tân Phú và Định Quán (cũ) của tỉnh Đồng Nai. Số tiền này được sử dụng để chi trả trực tiếp, bảo đảm người dân nhận quà Tết Độc lập của Chính phủ đúng thời hạn.

Trước đó vào ngày 28/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149 về việc tặng quà cho toàn dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cụ thể, mỗi người dân trên cả nước được nhận quà tặng 100.000 đồng/người.

Ngành ngân hàng tại TPHCM và Đồng Nai phối hợp với Kho bạc Nhà nước kịp thời đáp ứng nhu cầu chi trả quà Tết Độc lập của Chính phủ cho người dân.

Để triển khai kịp thời, ngày 29/8, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn số 9823, yêu cầu các đơn vị trong hệ thống phối hợp với ngành ngân hàng điều chỉnh hoạt động thanh toán, đảm bảo nguồn tiền mặt phục vụ việc chi trả quà tặng của Chính phủ cho người dân.

Thực hiện chỉ đạo này, NHNN Khu vực 2 đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo hoạt động ngân hàng thông suốt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Cụ thể, duy trì vận hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thông suốt, chế độ trực và công tác kế toán, kho quỹ trong những ngày nghỉ lễ. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo hệ thống ATM hoạt động liên tục, dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán trực tuyến hiệu quả.

Bên cạnh đó, các ngân hàng tại TPHCM và Đồng Nai duy trì chế độ trực, tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7 để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn tại các trụ sở.

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, NHNN Khu vực 2 đặc biệt chú trọng việc cấp phát tiền mặt đến các địa bàn miền núi, nông thôn và vùng sâu, vùng xa của Đồng Nai, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để kịp thời đáp ứng nhu cầu chi trả.

Cùng với việc chi trả quà Tết Độc lập, các tổ chức tín dụng trên địa bàn còn thực hiện tốt nhiệm vụ chi trả các chế độ chính sách theo quy định, bảo đảm hoạt động thanh toán được duy trì ổn định, an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.