Ngân 98 bỏ túi hàng trăm tỷ đồng

TPO - Kết quả điều tra cho thấy, giai đoạn 2023-2024, chuỗi sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh đạt doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng đồng thời phát hiện một số hình thức phân phối sản phẩm theo dạng “hàng tặng kèm, không bán”, nhưng chưa được cấp phép lưu hành theo quy định.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xác định có quy mô lớn, với quy trình sản xuất, phân phối, quảng cáo khép kín và hệ thống bán hàng trực tuyến hoạt động liên tục trên mạng xã hội.

Từ các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp phép, Ngân 98 cùng cộng sự đã triển khai nhiều cách thức tiêu thụ sản phẩm không phép dưới hình thức “hàng tặng kèm”, tạo ra doanh thu ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hàng “tặng kèm” tuồn ra thị trường

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu Shop (do M.T.V đứng tên). Mặc dù không trực tiếp đứng tên pháp lý, nhưng mọi hoạt động điều hành, ký kết hợp đồng và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo.

Ngân 98 và tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1.000. Các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Ngân 98 sau đó cho sản xuất thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”, không có hồ sơ công bố sản phẩm và chưa được cấp phép lưu hành. Sản phẩm này được đóng gói kèm trong bộ sản phẩm chính, dán nhãn trùng thương hiệu và ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”.

Theo cơ quan điều tra, trên thực tế, “viên rau củ Collagen” vẫn được phân phối cho khách hàng cùng các sản phẩm chính, tạo thành “liệu trình giảm cân trọn bộ”. Hình thức “hàng tặng” được cho là nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối phó với cơ quan quản lý.

Dòng tiền luân chuyển, thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Quá trình điều tra của cơ quan chức năng cho thấy sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng, với quảng cáo giảm cân từ 4-15 kg.

Cơ quan điều tra xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh này trong giai đoạn 2023 - 2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân 98. Cách thức này được cho là nhằm che giấu và luân chuyển dòng tiền.

Ngân 98 quảng cáo thuốc giảm cân trên nhiều nền tảng.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, các sản phẩm do Ngân sản xuất và kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, được xác định là hàng giả. Một số mẫu sản phẩm chứa các hoạt chất sibutramin và phenolphthalein, là các chất cấm sử dụng trong thực phẩm do có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra nêu Ngân 98 không thành khẩn trong quá trình làm việc, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết các chứng cứ thu thập từ dòng tiền, hợp đồng sản xuất, dữ liệu giao hàng và lời khai nhân viên đều thể hiện vai trò điều hành trực tiếp của Ngân trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi mua thực phẩm chức năng, chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được công bố hợp pháp, tránh rủi ro về sức khỏe khi sử dụng hàng hóa trôi nổi trên thị trường.