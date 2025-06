TPO - Là một phóng viên ảnh trẻ sống ở Dải Gaza, Fatima Hassouna biết rằng cái chết luôn ở ngay trước cửa nhà mình. Dành 18 tháng để ghi lại các cuộc không kích san phẳng nhà cửa và 10 thành viên trong gia đình cô thiệt mạng, Hassoune chỉ có một mong muốn. Đó là cô sẽ không ra đi trong im lặng.

"Nếu tôi chết, tôi muốn một cái chết ồn ào. Tôi không muốn chỉ muốn lên bản tin nóng ​​hay là một con số, tôi muốn một cái chết mà thế giới sẽ nghe thấy, tạo nên tác động lâu dài và để lại hình ảnh vượt thời gian”, Hassouna viết trên mạng xã hội.

Chỉ vài ngày trước đám cưới của mình, cô phóng viên ảnh 25 tuổi thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngôi nhà của cô ở phía bắc Gaza, vào ngày 16/4 năm nay. Người chị đang mang thai của cô cũng thiệt mạng trong vụ tấn công. Quân đội Israel cho biết vụ không kích đó nhắm một thành viên Hamas liên quan đến cuộc tấn công vào binh lính và thường dân Israel.

Hai mươi bốn giờ trước khi cô thiệt mạng, bộ phim tài liệu nói về cuộc sống của Hassouna ở Dải Gaza kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công được lên lịch chiếu tại liên hoan phim độc lập của Pháp, song song với giải thưởng điện ảnh Cannes danh giá.

Hassouna là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thu hút khoảng 35.000 theo dõi trên Instagram. Cô đã cộng tác với báo The Guardian, nền tảng truyền thông Untold Palestine và dự án triển lãm Gaza, My Beloved.

Bộ phim Put Your Soul on Your Hand and Walk của đạo diễn người Iran Sepideh Farsi kể về câu chuyện dưới mưa bom bão đạn ở Dải Gaza và cuộc sống thường ngày của người Palestine thông qua các cuộc trò chuyện video giữa Hassouna và Farsi. Đạo diễn Farsi mô tả Hassouna đã trở thành "đôi mắt của tôi ở Dải Gaza ... rực lửa và tràn đầy sức sống. Tôi đã quay lại tiếng cười, nước mắt, hy vọng và sự chán nản của cô ấy".

"Cô ấy thật nhẹ nhàng, thật tài năng. Khi bạn xem bộ phim, bạn sẽ hiểu. Tôi vừa nói chuyện với cô ấy vài giờ trước để nói với cô ấy rằng bộ phim đã được chiếu ở Cannes và mời cô ấy đến", Farsi nói với Deadline trước khi Hassouna thiệt mạng.

Farsi cho biết bà luôn lo cho tính mạng của Hassouna. "Nhưng tôi tự nhủ rằng mình không có quyền sợ hãi cho cô ấy, khi bản thân cô ấy không sợ hãi. Tôi bám vào sức mạnh của cô ấy, vào đức tin không lay chuyển của cô ấy", bà chia sẻ.

Farsi cho biết bà nghĩ rằng Hassouna có thể đã trở thành mục tiêu vì công việc của cô được nhiều người theo dõi và cô đã công khai việc tham gia bộ phim tài liệu.

Cuộc chiến ở Dải Gaza là chiến trường chết chóc nhất đối với các nhà báo trong lịch sử gần đây, với ít nhất 170 người thiệt mạng kể từ năm 2023.

Kể từ khi Israel bắt đầu ném bom Dải Gaza để trả thù vụ Hamas đánh vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, hơn 54.000 người Palestine đã thiệt mạng, hơn 2 triệu người dân phải di dời và rơi vào tình trạng thiếu đói.

Từ khi lệnh ngừng bắn với Hamas sụp đổ vào tháng 3, Israel tiếp tục các cuộc không kích vào dải đất hẹp ven biển của người Palestine.

Truyền cảm hứng

Các nhà báo đồng nghiệp ở Dải Gaza vô cùng đau buồn và tức giận khi nghe tin Hassouna thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel.

"Cô ấy đã ghi lại những cảnh tượng thảm khốc qua ống kính của mình, giữa tiếng bom đạn và tiếng súng, ghi lại nỗi đau và tiếng la hét của người dân trong những bức ảnh của mình", Anas al-Shareef, phóng viên của Al Jazeera làm việc tại văn phòng ở Dải Gaza cho biết.

Miqdad Jameel, một nhà báo khác làm việc ở Dải Gaza, kêu gọi mọi người "xem ảnh của cô ấy, đọc những đoạn viết của cô ấy, nhìn vào ​​cuộc sống ở Gaza, sự chật vật của trẻ em trong chiến tranh, thông qua hình ảnh và ống kính của cô ấy".

Không chỉ ghi lại sự tàn phá và hủy diệt, các bức ảnh của Hassouna còn thể hiện cả niềm hy vọng trong chiến tranh, giúp mọi người trên khắp thế giới hiểu hơn về số phận người dân ở Dải Gaza và hậu quả của chiến tranh đối với người vô tội.

Cái chết của Hassouna dẫn đến một tuyên bố từ ban tổ chức liên hoan phim Cannes Acid, nơi bộ phim tài liệu của Farsi được chiếu vào tháng 5 vừa qua. "Chúng tôi đã xem bộ phim mà trong đó sức sống của người phụ nữ trẻ đó giống như một phép màu. Nụ cười của cô ấy kỳ diệu như sự kiên trì của cô ấy. Làm chứng, chụp ảnh, phân phát thực phẩm bất chấp bom đạn, tang tóc và đói khát. Chúng tôi đã lắng nghe câu chuyện của cô ấy, vui mừng khi thấy cô ấy còn sống mỗi lần cô ấy xuất hiện, chúng tôi lo sợ cho cô ấy", tuyên bố viết.

Haidar al-Ghazali, một nhà thơ Palestine ở Gaza, cho biết trong bài đăng trên Instagram rằng trước khi thiệt mạng, Hassouna đã nhờ ông viết một bài thơ nói về việc cô sẽ tới thế giới bên kia tốt đẹp hơn. “Ánh nắng mặt trời hôm nay sẽ không thiêu đốt. Những cái cây trong chậu sẽ chào đón một vị khách nhẹ nhàng. Trời sẽ đủ sáng để giúp các bà mẹ phơi quần áo nhanh khô và đủ mát để trẻ em chơi cả ngày. Ánh mặt trời hôm nay sẽ không gay gắt với ai”, bài thơ viết.