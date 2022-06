NASA lập nhóm chuyên gia khoa học để nghiên cứu về UFO

TPO - Ngày 9/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo sẽ lập một nhóm các nhà khoa học để làm rõ “hiện tượng trên không không xác định”, thường được gọi là UFO. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Chính phủ Mỹ đang nghiêm túc về vấn đề này.

Nasa cho biết trọng tâm của họ sẽ là tìm kiếm dữ liệu có sẵn, cách tốt nhất để tập hợp dữ liệu trong tương lai và cách có thể sử dụng những thông tin đó để tăng cường hiểu biết khoa học về vấn đề này.

NASA bổ nhiệm ông David Spergel, cựu trưởng khoa vật lý thiên văn của ĐH Princeton, làm trưởng nhóm. Ông Daniel Evans – nhà nghiên cứu cấp cao trong ban giám đốc nghiên cứu khoa học của NASA, sẽ là người điều hành nghiên cứu.

Nhóm chuyên gia sẽ họp vào mùa thu năm nay, sau đó dành khoảng 9 tháng để soạn báo cáo về những gì họ phát hiện được. NASA sẽ chi “khoảng vài chục ngàn đô la” cho đến dưới 100.000 USD cho nỗ lực này, ông Evans cho biết.

Thông báo được đưa ra một năm sau khi Chính phủ Mỹ công bố báo cáo chi tiết về những lần phi công Mỹ quan sát thấy “hiện tượng trên không không xác định”.

Ngày 17/5 vừa qua, hai quan chức Lầu Năm Góc có cuộc điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ về UFO.

“Chúng tôi đang nhìn Trái đất theo những cách mới, và chúng tôi cũng đang tìm kiếm trên bầu trời theo cách mới. Điều chúng tôi đang cố gắng làm là mở ra một cuộc điều tra mà chưa có sẵn kết quả trong đầu”, Thomas Zurbuchen, trưởng bộ phận khoa học của NASA, nói với báo chí.

Giới chức Mỹ gọi các “hiện tượng trên không không xác định” là vấn đề an ninh quốc gia. NASA cũng nhắc lại quan điểm này.

“Hiện tượng không xác định trên không vừa là an ninh quốc gia vừa là an toàn bay. Xác định hiện tượng nào là tự nhiên sẽ trở thành bước đầu tiên để nhận diện, hoặc giảm nhẹ những hiện tượng đó. Điều này phù hợp với mục tiêu của NASA về bảo đảm an toàn cho các chuyến bay”, NASA đề cập trong thông cáo báo chí.

Báo cáo được công bố năm ngoái cho biết các nhà phân tích tình báo và quốc phòng Mỹ thiếu dữ liệu để xác định bản chất của các vật thể mà phi công quân sự Mỹ quan sát được, vì thế không biết đó là những công nghệ tiên tiến do quốc gia khác phát triển hay là sự vật từ vũ trụ. Trong tháng này, hai quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng có nhiều hiện tượng nằm ngoài khả năng giải thích của chính phủ.

NASA cho biết, đến nay chưa có bằng chứng để khẳng định các UFO có nguồn gốc từ ngoài Trái đất.

Sự tham gia của NASA vào nỗ lực của Lầu Năm Góc cho thấy giới chức Mỹ thừa nhận hiện tượng liên quan đến UFO.

Lầu Năm Góc đã công bố một số video cho thấy các vật thể bay với tốc độ và sự linh hoạt vượt qua năng lực hiện tại của ngành hàng không thế giới.

Bình Giang