Quốc hội Mỹ chất vấn Lầu Năm Góc về UFO

TPO - Sau 50 năm, Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về các vật thể bay không xác định, còn gọi là UFO.

Hạ nghị sĩ André Carson ngày 10/5 cho biết Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức một buổi điều trần để làm rõ thêm về khoảng 143 vụ chạm trán vật thể bay không xác định (UFO) được báo cáo từ năm 2004 đến 2021.

Phiên điều trần được tổ chức bởi Tiểu ban Chống khủng bố, chống tình báo, chống phổ biến vũ khí hạt nhân (thuộc Ủy ban Tình báo) và dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/3 với sự chủ trì của ông Carson.

“Vì đây là vấn đề được công chúng quan tâm, nên bất kỳ bí mật nào cũng có thể gây ra trở ngại cho việc đi tìm câu trả lời, hoặc ngăn chúng ta tìm ra giải pháp cho những lỗ hổng tiềm ẩn”, ông Carson nói với tờ NY Times.

Trong số những người tham gia làm chứng tại phiên điều trần, có quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng về Tình báo - An ninh Ronald Moultrie và quan chức tình báo Hải quân Scott Bray.

Cả 2 người này đều từng tham gia điều tra những lần chạm trán UFO được đề cập đến trong báo cáo năm ngoái của lực lượng chuyên trách Hiện tượng trên không không xác định thuộc Lầu Năm Góc.

Lực lượng này sau đó được thay thế bởi nhóm Quản lý và Nhận dạng đối tượng trên không, do Moultrie đứng đầu. Nhóm có nhiệm vụ “phát hiện, xác định các đối tượng cần quan tâm trong không gian, đồng thời đánh giá và giảm thiểu mọi mối đe dọa đến an toàn của các chuyến bay và an ninh quốc gia”.

Các cuộc thảo luận công khai về UFO đã gia tăng từ năm 2017, sau khi Lầu Năm Góc tiết lộ về dự án mang tên Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Vũ trụ Tiên tiến (AATIP), có nhiệm vụ xác định các vật thể bay không xác định.

Năm 2020, Lầu Năm Góc lên tiếng xác thực 3 đoạn video ghi lại cảnh các vật thể bay bí ẩn thực hiện các thao tác kỳ lạ, không giống với những công nghệ mà con người từng biết đến.

Trước đó, các cuộc điều trần cuối cùng về UFO đã kết thúc hồi năm 1970, khi Không quân Mỹ khép lại cuộc điều tra công khai về hiện tượng này.

Bất chấp báo cáo từ các phi công cả quân sự và dân sự, Không quân Mỹ vẫn kết luận rằng lực lượng này chưa ghi nhận bất cứ UFO nào có thể coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, rằng các vật thể bí ẩn không thể hiện bất cứ công nghệ tiên tiến nào vượt quá tầm hiểu biết của con người, và không có bằng chứng cho thấy những vật thể bay được đề cập là của người ngoài trái đất.

Minh Hạnh