Nắng lên sau lũ, thầy cô tất bật ‘cứu’ sách vở, giữ lại tri thức cho học trò

“Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến trường bị ngập nặng. Sau 3 ngày bị nước lũ bủa vây, đến ngày 4/10, nước lũ mới bắt đầu rút, nhà trường mới có thể dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Sau nhiều nỗ lực, đến sáng nay (6/10), học sinh đã đi học trở lại, tuy nhiên toàn trường vẫn mất điện. Dù các em có thể trở lại trường, nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn trôi toàn bộ quần áo, sách vở nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”, thầy Tân cho hay.
“Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến trường bị ngập nặng. Sau 3 ngày bị nước lũ bủa vây, đến ngày 4/10, nước lũ mới bắt đầu rút, nhà trường mới có thể dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Sau nhiều nỗ lực, đến sáng nay (6/10), học sinh đã đi học trở lại, tuy nhiên toàn trường vẫn mất điện. Dù các em có thể trở lại trường, nhưng nhiều em vì nhà ở vùng ngập sâu, bị cuốn trôi toàn bộ quần áo, sách vở nên rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các nhà hảo tâm”, thầy Tân cho hay.