Nắng lên sau lũ, thầy cô tất bật ‘cứu’ sách vở, giữ lại tri thức cho học trò

TPO - Khi nước lũ vừa rút, giáo viên ở nhiều trường vùng rốn lũ Nghệ An lại tất bật phơi sách, sắp xếp lại đồ dùng học tập cho học sinh. Giữa nắng mới, họ không chỉ “cứu” lại những trang vở ướt mà còn giữ gìn tri thức, nâng niu ước mơ đến trường của học trò.