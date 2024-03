Nâng khống tiền lắp thang máy, cựu trưởng ban quản trị chung cư bị bắt

TPO - Ông Phạm Phương - cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh, TPHCM) và ông Đinh Việt Cường - cựu Phó ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị khởi tố vì tham ô hơn 300 triệu đồng khi sửa thang máy chung cư.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với Phạm Phương (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh - cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi), Đinh Việt Cường (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh - cựu Phó ban quản trị chung cư Miếu Nổi), Phan Phương Đại (SN 1980, trú huyện Bình Chánh - Giám đốc Công ty TNHH Thang máy điện Đại Tiến, Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Đại Tiến). Các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khi còn là Trưởng ban quản trị nhà chung cư Miếu Nổi năm 2018, Phạm Phương bàn bạc với Phan Phương Đại lắp đặt 2 thang máy cho tòa nhà lô B và 2 thang máy lô C với giá rẻ để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền nâng giá.

Đại bàn bạc muốn lắp thang máy giả rẻ thì mỗi thang máy chỉ mua 3 linh kiện chính là máy kéo, tủ điện, cáp tải, nhãn hiệu Fuji nhập khẩu Thái Lan hoặc Korea, các linh kiện còn lại thì sẽ mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công.

Theo đó, Đại báo giá 2 thang máy lô B có tải trọng 1600 kg là 800 triệu đồng/1 thang, 2 thang máy lô C tải trọng 1000kg là 700 triệu đồng/1 thang. Sau đó, Phương yêu cầu Đại nâng khống giá 1 thang máy lô B bên trái lên hơn 1,03 tỷ đồng, 1 thang máy lô B bên phải và 2 thang máy lô C thì nâng giá mỗi thang máy là 200 triệu đồng.

Phương trao đổi với Đinh Việt Cường trước về vụ việc để cùng chia lợi thì được đồng ý. Khi tiến hành thi công lắp đặt thang máy lô B bên trái, Đại chuyển cho Phương 135 triệu đồng, chuyển cho Cường 100 triệu đồng.

Đối với thang máy lô B bên phải, Đại chuyển cho Phương 100 triệu đồng giá trị nâng khống thang máy, riêng Đại chiếm đoạt 100 triệu đồng. Còn 2 thang máy lô C, Đại không chuyển 400 triệu đồng tiền giá trị nâng khống mà giữ lại chiếm đoạt luôn.

Như vậy, tổng cộng Đại chiếm đoạt 500 triệu đồng, Phương chiếm đoạt 235 triệu đồng, Cường chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Đáng nói, dù đã nhận đủ tiền lắp đặt 4 thang máy nhưng Đại chỉ cho thi công lắp đặt 3 thang máy, còn 1 thang máy lô C bên phải thì bỏ không lắp đặt, nên Phương thuê thợ điện, thợ cơ và mua linh kiện về lắp đặt.

Ngoài ra, trong quá trình làm Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi, Phương đã thuê đơn vị thi công sửa chữa đường nội bộ, dù nhiều lần bị UBND phường 3, Quản lý đô thị quận Bình Thạnh, Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản nhắc nhở yêu cầu giữ nguyên thiết kế ban đầu vì chưa có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, ông Phương vẫn cố tình không xin giấy phép xây dựng, thuê đơn vị thi công phá vỡ đường nội bộ. Cụ thể, thiết kế ban đầu là đường đi, mỗi bên rộng 1,4 mét, ở giữa là bồn hoa, cấu tạo nền đường là bê tông đá chẻ.

Khi tiến hành cải tạo, Phương yêu cầu bên thi công xây dựng phá bỏ bồn hoa ở giữa đường, thay đổi kết cầu nền đường từ bê tông đá chẻ sang nền bê tông cốt thép, lắp bổ sung 1 ống cống bê tông cốt thép ly tâm băng ngang đường, lắp hệ thống đèn chiếu sáng cao áp dọc theo tuyến đường, thay hệ thống ống cấp nước sắt tráng kẽm ban đầu bằng hệ thống ống PVC D200 từ vị trí trạm máy bơm vào tầng trệt các lô.

Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng, hành vi vi phạm là các quy định về quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 230 ngày 23/1/2019.

Đến ngày 16/5/2019, Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM ra quyết định cưỡng chế số 1084, khấu trừ tiền từ tài khoản của Ban quản trị chung cư. Nguồn tiền đóng phạt là tiền cư dân đóng góp trong phí sử dụng thẻ từ thang máy.

Lúc này, Phương cùng Ban quản trị chung cư, không lấy ý kiến cư dân, tự bàn bạc thống nhất lấy mặt bằng thuộc phần sử dụng chung của chung cư cho nhiều người thuê mua bán.

Trong đó, có 1 hộ thuê mặt bằng bị UBND phường 3 lập biên bản, yêu cầu thu hồi, Ban quản trị phải đền bù hợp đồng là 50 triệu đồng. Ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã tự bàn bạc, không thông qua cư dân, lấy tiền đóng góp của cư dân trong hạng mục thu thẻ từ sử dụng thang máy là 50 triệu đồng đền bù hợp đồng.