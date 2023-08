Bắt ổ nhóm thuê căn hộ chung cư làm 'bản doanh' cho vay lãi nặng

TPO - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bắt giữ ổ nhóm đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành tập trung về Hà Nội thuê chung cư làm nơi hoạt động "tín dụng đen" trên mạng xã hội.

Ngày 22/8, CQĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam: Trần Đình Ninh (SN 2000, quê Kiến An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Vĩ (SN 1999), Lương Minh Toàn (SN 2001, cùng quê Quảng Ninh), để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam (SN 1981) và Phan Thị Hải (SN 1987, cùng quê Hải Phòng) bỏ trốn, đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý.

Trước đó, thực hiện chuyên đề của Công an TP Hà Nội về phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; phát động phong trào người dân tố giác tội phạm.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông xác định nhóm đối tượng thuê căn hộ tại chung cư The Pride phường La Khê, quận Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này tìm kiếm khách hàng vay và quản lý họ qua các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Zalo, Facebook, Google… để đối phó với lực lượng chức năng.

Ngày 2/8, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng chung cư The Pride làm nơi ăn ở, hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày (khách vay 10.000.000 đồng, sẽ nhận về 8.000.000 đồng, cắt lãi trước 2.000.000 đồng), lãi suất cho vay 146%/ năm. Nguồn tiền do đối tượng Hoàng Hữu Nam cung cấp.

Các đối tượng bàn bạc và phân công nhiệm vụ, sử dụng mạng xã hội Facebook, Google, Viber, Zalo … để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền. Sau đó các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày.

Để quản lý khách vay tiền Ninh, Vĩ, Toàn thuê Phan Thị Hải làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Hải có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Hà Đông đã khởi tố 5 vụ án, 13 bị can, triệt phá 5 ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.