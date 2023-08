Khởi tố băng ‘tín dụng đen’ bắt người vay thế chấp bằng clip khỏa thân

TPO - Đến thời hạn mà người vay không trả tiền, Đức chỉ đạo đàn em đăng hình ảnh, clip khỏa thân của người vay tiền lên mạng xã hội để uy hiếp tinh thần.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Trọng Đức (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng 6 người khác để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đây là băng “tín dụng đen” bắt người vay tiền phải thế chấp bằng hình ảnh, clip khỏa thân mà Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vừa triệt phá.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định băng nhóm “tín dụng đen” này do Hoàng Trọng Đức cầm đầu nên đã xác lập chuyên án đấu tranh để triệt phá, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an xác định, khoảng tháng 3/2023, Đức từ Hà Nội vào TPHCM tụ tập đàn em để tổ chức hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất 360%/năm.

Người dân có nhu cầu vay tiền liên hệ, Đức chỉ đạo đàn em là Phùng Quang Huy (26 tuổi), Nguyễn Văn Long (28 tuổi) và Đỗ Hồng Quân (20 tuổi), cùng ngụ TP Hà Nội yêu cầu người vay cung cấp chỗ ở hiện tại, số điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội, giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, Đức còn chỉ đạo đàn em yêu cầu người vay tiền tự chụp ảnh, quay clip khỏa thân của mình gửi vào tài khoản xã hội của các đối tượng để thế chấp. Sau khi kiểm tra, nếu người vay đáp ứng đủ các điều kiện thì Đức sẽ cho vay bằng cách giao tiền trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Lãi suất cho vay khoảng 1%/ngày và cho vay tiền "đứng" với lãi suất khoảng 30%/tháng. Người vay phải đóng các loại phí dịch vụ từ 5 - 10% trên tổng số tiền vay và phải đóng trước 2 ngày tiền góp.

Về hình thức phạt, nếu người vay trả tiền vay chậm từ 3 - 4 ngày sẽ bị phạt 1 ngày tiền góp của số tiền đã vay. Chậm trên 10 ngày thì phải đóng lại từ đầu. Đối với tiền “đứng”, nếu đóng chậm 1 ngày, người vay sẽ bị phạt 1% trên số tiền vay.

Khi đến thời hạn mà chưa trả tiền, Đức chỉ đạo các đối tượng gọi điện thoại đe dọa và nếu người vay vẫn không trả hoặc bỏ trốn, không trả nợ thì các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh, clip khỏa thân của người vay lên mạng xã hội, gửi cho bạn bè, người thân...để uy hiếp tinh thần, ép phải trả tiền.

Ngày 2/8, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận 8, Công an huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Đức cùng đồng bọn.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.