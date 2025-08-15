Nam thanh niên giao đá lạnh bị đối tượng 'bảo kê' địa bàn đánh tới tấp

TPO - Anh D.P.L. điều khiển xe tải đi giao đá lạnh cho một hàng tạp hóa ở làng Ktăng (xã Kdang, Gia Lai). Lúc về, một nam thanh niên tiến tới dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của anh L.

Anh L. bị đối tượng hành hung khi đi bỏ đá thuê.

Ngày 15/8, Công an xã Kdang (Gia Lai) đã triệu tập hai đối tượng liên quan để điều tra, xác minh hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong làm ăn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 12/8, anh D.P.L. (SN 2001, trú phường Diên Hồng, Gia Lai) điều khiển xe tải biển số 81C-032.27 đi giao đá lạnh cho một hàng tạp hóa ở làng Ktăng (xã Kdang). Khi ra về, đóng cửa xe, bất ngờ Hồ Tuấn Kiệt (SN 2002, trú xã Đak Đoa) và Hà Lê Anh Vũ (SN 2008, trú xã An Phú, cùng thuộc Gia Lai) tới gần xe của anh L.

Lúc này, Kiệt tới dùng tay đấm nhiều cái vào vùng mặt và vùng đầu của anh L.

Chưa dừng lại, nam thanh niên này còn dùng lời lẽ đe dọa, không cho anh L. giao đá ở địa bàn của mình.

Nhận được tin báo của anh L., Công an xã Kbang trích xuất camera tại hiện trường, thu thập thông tin và triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.