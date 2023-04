Nam A Bank tặng 10 tỷ đồng xây dựng cầu giao thông tại tỉnh Long An

Tháng 04/2023, Nam A Bank triển khai hàng loạt chương trình mang ý nghĩa thiết thực như xây dựng công trình cầu giao thông, trồng cây bảo vệ môi trường, trao tặng nhà tình thương… hướng đến chào mừng giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động.

Theo đó, ngày 22/04, Nam A Bank phối hợp cùng UBND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) và Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức Lễ khánh thành 14 công trình cầu giao thông nông thôn. Trong đó có 13 cây cầu được Nam A Bank hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Tham dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đại diện chính quyền địa phương cùng người dân khu vực.

Huyện Vĩnh Hưng nằm phía Tây Bắc của tỉnh Long An, cách thành phố Tân An hơn 90km, có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 45km. Nơi đây thường xuyên xảy ra lũ lụt, cơ sở hạ tầng hạn chế và chưa đồng bộ. Do thiếu cầu nên việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn, hạn chế việc phát triển kinh tế - xã hội.

Trước những khó khăn này, Nam A Bank đã đồng hành cùng địa phương xây mới, sửa chữa 13 công trình cầu tại huyện Vĩnh Hưng. Trong đó có 3 cầu trên tuyến đường bờ Nam Kênh 28 thuộc xã Khánh Hưng, 2 cầu trên tuyến đường bờ Bắc sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Tuyên Bình, 3 cầu trên tuyến bờ Nam sông Vàm Cỏ Tây và 4 cầu trên tuyến bờ Đông sông Lò Gạch. Mỗi cây cầu được thiết kế xây dựng có tải trọng 8 tấn, khổ cầu 4m tại các vị trí trọng yếu của huyện.

Là một trong những người đầu tiên đi trên cầu mới, bà Ngọc Hạnh (60 tuổi, xã Khánh Hưng) xúc động chia sẻ: “Bấy lâu nay tôi chỉ mong mỏi được thấy một cây cầu vững chãi xây dựng trên vùng quê của mình. Con cháu đi học, đi chơi trên cầu bê tông, không phải lo nguy hiểm những ngày mưa lụt. Còn tôi, lâu lâu sang thăm con gái ở bờ bên kia sông cũng không phải đi đường vòng xa xôi nữa”.

Ước mơ của người dân về một cây cầu bê tông kiên cố nay đã thành hiện thực. Những nhịp cầu mới sẽ hòa vào mạng lưới giao thông của toàn huyện, kết nối các tiện ích quan trọng như trường học, trạm y tế, chợ… và các cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn, vùng lân cận. Từ đó hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, liên kết vùng, hướng đến phát triển kinh tế xã hội, cùng địa phương phát triển bền vững.

Cũng trong ngày 22/04, Nam A Bank phát động chương trình “Tôi chọn sống xanh hướng về nguồn cội”, triển khai trồng cây Mai anh đào tại quần thể đền Hùng - KDL thác Prenn, TP. Đà Lạt. Đây một trong những loài hoa đặc trưng của phố núi, thân cây có dáng đào mận nhưng khi hoa nở lại thuộc hoa đơn 5 cánh, giống hoa mai. Mùa xuân đến, Mai anh đào khoe sắc hồng rực rỡ, thay đổi hoàn toàn sắc màu của một vùng trời Đà Lạt, thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm và chiêm ngưỡng.

Được biết, khu vực thác Prenn có địa thế đẹp, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố. Việc trồng thêm nhiều Mai anh đào tại khu vực này tạo điểm nhấn riêng, góp phần lan tỏa hoạt động trồng cây, giữ gìn hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như thu hút khách du lịch, cùng địa phương phát triển bền vững.

Trước đó, Ngân hàng này còn phối hợp với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và các mạnh thường quân xây dựng cầu Kênh Nhánh tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Nhịp cầu dài 12m, rộng 3m nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống cho người dân. Đồng thời đồng hành cùng UBND xã Chánh An (Vĩnh Long) trao tặng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Ngân hàng đặc biệt chú trọng các hoạt xã hội mang giá trị bền vững như phát triển cơ sở hạ tầng, hướng đến môi trường… Thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục nối dài hành trình ý nghĩa này, khẳng định phương châm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội”.