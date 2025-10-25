Năm 2030, TPHCM sẽ trong nhóm 100 thành phố toàn cầu

TPO - Hướng tới 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống; tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Sáng 25/10, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (giai đoạn 2025-2030) diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM với sự góp mặt của 478 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố đã thực sự đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao các khen thưởng cấp Nhà nước tặng các cá nhân tiêu biểu.

Ông Nguyễn Văn Được cũng nhìn nhận thực tế bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn nên thách thức cũng lớn hơn, đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo và góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đi vào thực tiễn đời sống.

Để triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước TPHCM giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố sẽ tập trung vào 5 mục tiêu trọng tâm.

Đó là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ “trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy, liêm chính, đột phá”, hết lòng vì nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao các khen thưởng cấp Nhà nước tặng các cá nhân tiêu biểu.

Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống, tiến tới thành phố không ma túy như Tổng Bí thư đã chỉ đạo; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Với các mục tiêu trên, thành phố xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, thành phố xác định đổi mới công tác khen thưởng theo hướng khách quan, công khai, minh bạch, thực chất và hiệu quả; quan tâm người lao động trực tiếp, sáng kiến đột phá.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025-2030 với khẩu hiệu: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

“Chúng ta hãy biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TPHCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Được kêu gọi.

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM - cho biết: Trong giai đoạn 2025-2030, MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc; thi đua vì an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy truyền thống “thành phố nghĩa tình”.

Đại biểu chia sẻ quá trình thực hiện các hoạt động công tác, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng đến giảm nghèo bền vững, chăm lo người yếu thế, xây dựng cộng đồng nhân ái, bao dung…

Tại đại hội, lãnh đạo Trung ương và TPHCM đã trao các khen thưởng cấp Nhà nước tặng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025.