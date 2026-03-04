Mỹ tăng cường an ninh tất cả cơ sở quân sự

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ họp với lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn nhất của nước này tại Nhà Trắng vào ngày 6/3, để thảo luận về việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Lầu Năm Góc nỗ lực bổ sung nguồn cung sau khi mở chiến dịch không kích Iran, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Tên lửa được phóng từ tàu chiến Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran

Lockheed Martin, RTX (công ty mẹ của Raytheon), cùng các hãng vũ khí lớn khác đã được mời tham dự cuộc họp.

Cuộc họp này cho thấy tính cấp bách tại Washington trong vấn đề củng cố kho vũ khí, sau khi chiến dịch tại Iran đã tiêu tốn lượng đạn dược đáng kể.

Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tại Gaza, Mỹ đã phải dùng đến kho dự trữ lượng vũ khí trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm hệ thống pháo, đạn dược và tên lửa chống tăng. Chiến dịch tấn công Iran đã tiêu thụ các loại tên lửa tầm xa nhiều hơn so với số lượng mà Mỹ cung cấp cho Kiev.

Theo nguồn tin, cuộc họp dự kiến sẽ tập trung thúc ép các hãng vũ khí tăng sản lượng.

Lockheed Martin, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. RTX từ chối bình luận.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 2/3, ông Trump cho biết Mỹ có “nguồn cung đạn dược gần như không giới hạn” và “các cuộc chiến có thể được tiến hành ‘mãi mãi’, và rất thành công, chỉ với nguồn cung này”.

Trong những ngày gần đây, Thứ trưởng Chiến tranh Steve Feinberg đang soạn đề xuất ngân sách bổ sung khoảng 50 tỷ USD, có thể được công bố sớm nhất vào ngày 6/3. Khoản tiền này sẽ được dùng để bổ sung vào kho để bù đắp số vũ khí đã sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây, bao gồm ở Trung Đông.

Trong chiến dịch không kích Iran, Mỹ triển khai tên lửa hành trình Tomahawk, tiêm kích tàng hình F-35 và các máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ.

Raytheon - nhà sản xuất tên lửa Tomahawk, gần đây ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc nhằm tăng dần sản lượng lên 1.000 quả mỗi năm. Lầu Năm Góc có kế hoạch mua 57 tên lửa này trong năm 2026, với chi phí trung bình 1,3 triệu USD/quả.

Chính quyền Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên các nhà thầu quốc phòng phải ưu tiên sản xuất hơn lợi nhuận.

Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh yêu cầu lên danh sách các nhà thầu hoạt động kém hiệu quả trong việc thực hiện hợp đồng.

Lầu Năm Góc dự kiến sắp công bố danh sách này, theo đó những công ty bị nêu tên có thể bị chấm dứt hợp đồng.

Tư lệnh quân đội Mỹ: “Chúng ta mới chỉ bắt đầu” chiến dịch tại Iran

Tư lệnh quân sự cấp cao nhất của Mỹ tại Trung Đông cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi chiến dịch quân sự giáo bắt đầu.

Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết trong video đăng trên nền tảng X ngày 3/3, rằng quân đội Mỹ đã “làm suy giảm nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran” và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái.

Video cho thấy tên lửa và chiến đấu cơ xuất kích từ các tàu chiến Mỹ, các mục tiêu nổ tung trên mặt đất.

Theo Đô đốc Cooper, Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 máy bay không người lái để trả đũa.

Ông cho biết Mỹ đang “truy lùng” các bệ phóng tên lửa đạn đạo di động còn lại của Iran nhằm loại bỏ “khả năng phóng tên lửa còn lại”.

Chiến dịch có sự tham gia của hơn 50.000 binh sĩ, 200 chiến đấu cơ, 2 tàu sân bay và các máy bay ném bom, và “nhiều năng lực hơn nữa đang được triển khai”, Đô đốc Cooper thông tin.

“Chúng ta mới chỉ bắt đầu”, ông nói.

“Mô hình đáng lo ngại”

Thượng nghị sĩ Tim Kaine của đảng Dân chủ cho rằng có một “mô hình đáng lo ngại” khi chính quyền Tổng thống Trump tiến hành các chiến dịch quân sự, từ Venezuela đến Nigeria và Iran, mà không tham vấn Quốc hội.

Ông nói chính quyền có thói quen không xin ủy quyền, không thông báo trước và sau đó tổ chức họp kín, khiến các nghị sĩ bị hạn chế khả năng phát biểu công khai.

“Tôi tin rằng nhiều người trong phòng đã bị thuyết phục rằng các ông quyết định sẽ không bao giờ đến Quốc hội. Các ông nghĩ rằng không bao giờ cần phải xin phép Quốc hội cho phép phát động chiến tranh”, Nghị sĩ Kaine nói.

Đại sứ Israel: Chiến dịch tấn công “không kéo dài mãi”

“Tôi tin chắc rằng trong vài ngày tới chúng tôi sẽ chứng minh được ưu thế đó”, Đại sứ Israel Danny Danon phát biểu với các phóng viên tại Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon. Ảnh: AP

Nhà ngoại giao này cảnh báo, mặc dù các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã làm suy giảm năng lực của Iran và khiến việc phóng tên lửa trở nên khó khăn hơn, “họ vẫn cất giấu tên lửa dưới lòng đất, trong hang động và tại các địa điểm bí mật”.

Ông cho biết Israel đã nói với người dân của mình và các nước trong khu vực: “Hãy cho chúng tôi thêm thời gian” để tiếp tục làm suy yếu quân đội Iran và đạt được các mục tiêu: “không vũ khí hạt nhân, không đe dọa tên lửa, không cơ sở hạ tầng khủng bố”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: “Cơ hội đặc biệt”

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Tổng thống Trump quyết định tấn công Iran vì cuối tuần qua là “cơ hội đặc biệt” để nhiệm vụ thành công.

“Tổng thống quyết tâm không để chúng ta bị tấn công trước. Đơn giản vậy thôi”, ông Rubio nói trước cuộc họp kín với các nghị sĩ.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm”.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhắc lại mục tiêu của Mỹ là không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích chiến lược của Iran

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vừa chỉ trích việc Iran tấn công các nước Vùng Vịnh đang nỗ lực ngăn chiến tranh, gọi đây là chiến lược sai lầm: “Nếu sụp đổ, họ sẽ kéo cả khu vực theo”, ông nói với đài truyền hình nhà nước TRT Haber.

Theo ông Fidan, các nước có thể không im lặng mãi nếu Iran tiếp tục tấn công, gây nguy cơ xung đột mở rộng hơn nữa.

Iran tổ chức lễ tưởng niệm Đại giáo chủ Ali Khamenei trong 3 ngày Sinh viên Iran ở Nga tập trung tại lễ tưởng niệm Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 2/3. Ảnh: AP Khu cầu nguyện Imam Khomeini Mosalla ở Tehran sẽ đón những người ủng hộ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong lễ tưởng niệm kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ tối 4/3, truyền thông nhà nước đưa tin. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Israel và Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, bao gồm thủ đô Tehran. Ngày 4/3, Israel cho biết họ đã phát động một “làn sóng tấn công quy mô lớn” mới vào Iran, nhắm vào các bệ phóng, hệ thống phòng không và các cơ sở hạ tầng khác.

UAE tuyên bố không tham gia tấn công Iran

UAE vừa khẳng định họ bảo lưu quyền tự vệ nhưng không tham gia cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran và không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công Iran.

Đám cháy ở TP. Fujairah, UAE, nơi máy bay không người lái Iran bị đánh chặn ngày 3/3. Ảnh: AP

Trước đó, trang tin Axios của Mỹ đưa tin UAE đang cân nhắc bước đi chưa từng có tiền lệ là tham gia các cuộc tấn công vào Iran để đáp trả các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Iran.

Abu Dhabi đã ra tuyên bố thông qua hãng thông tấn nhà nước WAM khẳng định rằng nước này “chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào nhằm thay đổi tư thế phòng thủ để đáp lại các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Iran”.

Bộ Quốc phòng UAE vừa công bố số liệu đánh chặn: trong hơn 800 thiết bị bay không người lái được phát hiện, 57 chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này; trong số 186 tên lửa đạn đạo, chỉ một quả trúng mục tiêu; cả 8 tên lửa hành trình đều bị đánh chặn.

Mỹ tăng cường an ninh trên toàn bộ cơ sở quân sự

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ - cơ quan phụ trách bảo vệ khu vực Bắc Mỹ, ra thông báo cho biết họ đã yêu cầu các cơ sở quân sự triển khai thêm 11 biện pháp “bảo vệ lực lượng” nhằm tăng cường an ninh.

Những biện pháp bổ sung này được áp dụng “dựa trên các diễn biến toàn cầu”, nhằm “nâng cao cảnh giác”, bảo vệ nhân sự và cơ sở.

Những bước bổ sung này thiết lập mức an ninh tối thiểu áp dụng trên toàn bộ cơ sở, trong khi chỉ huy địa phương có thể áp dụng thêm biện pháp.

Ít nhất 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran.

Israel tuyên bố lãnh đạo kế nhiệm của Iran sẽ trở thành ‘mục tiêu loại bỏ’

Israel tuyên bố rằng bất kỳ nhà lãnh đạo mới nào do giới giáo sĩ cầm quyền Iran bổ nhiệm sẽ trở thành “mục tiêu bị loại bỏ”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao Iran đang họp để chọn người kế nhiệm cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

“Bất kỳ lãnh đạo nào được chế độ Iran bổ nhiệm sẽ là mục tiêu bị loại bỏ rõ ràng. Thủ tướng và tôi đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) chuẩn bị và hành động bằng mọi biện pháp cần thiết để thực hiện nhiệm vụ như một phần không thể tách rời trong các mục tiêu của Chiến dịch Sư tử gầm”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nói.

“Không quan trọng tên ông ta là gì hay ông ta ẩn náu ở đâu”, ông Katz tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động với toàn bộ sức mạnh cùng với đối tác Mỹ, nhằm phá hủy năng lực của chế độ và tạo điều kiện để người dân Iran lật đổ và thay thế chế độ đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố.

Một cơ quan gồm các giáo sĩ cấp cao đã họp trực tuyến để lựa chọn lãnh tụ tối cao kế nhiệm, sau khi Đại giáo chủ Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2.

Israel và Mỹ đều tuyên bố rằng các cuộc không kích của họ sẽ tạo điều kiện để người dân Iran thiết lập một chính phủ dân chủ và khôi phục hòa bình cho khu vực. Tổng thống Mỹ Trump cũng đề cập đến kịch bản tương tự Venezuela, nơi lực lượng Mỹ bắt giữ tổng thống nhưng vẫn để phần lớn bộ máy chính quyền tiếp tục hoạt động.

Israel tuyến bố bắn trúng trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội địa Iran

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành thêm một đợt không kích tại Tehran, nhắm vào các trung tâm chỉ huy của lực lượng an ninh nội địa và lực lượng dân quân Basij của Iran.

Không quân Israel đã “hoàn thành thêm một đợt tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy trên khắp Tehran”, bao gồm các địa điểm liên quan đến Basij và các cơ quan an ninh nội địa khác, tuyên bố của Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) cho biết.

Quân đội Israel tuyên bố họ đã thả “hàng chục loại đạn dược” xuống các trung tâm chỉ huy mà họ cho là những điểm đầu mối mà Iran sử dụng để “duy trì kiểm soát toàn lãnh thổ Iran".

Một hình minh họa do IDF công bố cho thấy 4 mục tiêu đều nằm tại Tehran. Hai trong số đó được mô tả là trung tâm chỉ huy của Basij; 2 địa điểm còn lại là “trung tâm chỉ huy an ninh nội địa” và một “trụ sở kiểm soát bạo loạn”.

