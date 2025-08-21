Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Mỹ mở cuộc đột kích lúc rạng sáng ở Syria nhằm vào mục tiêu IS

Minh Hạnh

TPO - Các lực lượng Mỹ đã tham gia một cuộc đột kích ở Tây Bắc Syria nhằm vào một thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc đột kích được tiến hành lúc khoảng 2h sáng 20/8 (giờ địa phương).

Lực lượng Syria địa phương đã thiết lập một vòng vây quanh khu phố, còn lực lượng Mỹ trực tiếp thực hiện cuộc đột kích. Trực thăng và máy bay không người lái đã tham gia yểm trợ trên không.

bdybuqrkbfi4bovhytzwncnxxu.jpg
sjbugfqpanojzksobaqlzzmepi.jpg
Ngôi nhà nơi lực lượng Mỹ và Syria tấn công sáng 20/8. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin an ninh Syria cho biết, mục tiêu đã bị loại bỏ khi đang cố gắng trốn thoát.

Hiện chưa rõ thành viên IS bị nhắm mục tiêu là ai. Tuy nhiên, người này được cho là một thành viên cấp cao của tổ chức. Nguồn tin Syria cho biết, anh ta là công dân Iraq và đã kết hôn với một công dân Pháp.

Lầu Năm Góc chưa bình luận công khai về các báo cáo này.

Đây là cuộc đột kích thứ hai được biết đến của Mỹ ở miền Bắc Syria, kể từ khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12. Chính phủ mới nắm quyền đã cam kết ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của IS.

Tháng 7 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích ở tỉnh Aleppo, khiến một thủ lĩnh cấp cao của IS và hai con trai thiệt mạng.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #đột kích #Syria #Nhà nước Hồi giáo tự xưng #IS #khủng bố

Xem thêm

Cùng chuyên mục