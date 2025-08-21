Mỹ mở cuộc đột kích lúc rạng sáng ở Syria nhằm vào mục tiêu IS

TPO - Các lực lượng Mỹ đã tham gia một cuộc đột kích ở Tây Bắc Syria nhằm vào một thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc đột kích được tiến hành lúc khoảng 2h sáng 20/8 (giờ địa phương).

Lực lượng Syria địa phương đã thiết lập một vòng vây quanh khu phố, còn lực lượng Mỹ trực tiếp thực hiện cuộc đột kích. Trực thăng và máy bay không người lái đã tham gia yểm trợ trên không.

Ngôi nhà nơi lực lượng Mỹ và Syria tấn công sáng 20/8. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin an ninh Syria cho biết, mục tiêu đã bị loại bỏ khi đang cố gắng trốn thoát.

Hiện chưa rõ thành viên IS bị nhắm mục tiêu là ai. Tuy nhiên, người này được cho là một thành viên cấp cao của tổ chức. Nguồn tin Syria cho biết, anh ta là công dân Iraq và đã kết hôn với một công dân Pháp.

Lầu Năm Góc chưa bình luận công khai về các báo cáo này.

Đây là cuộc đột kích thứ hai được biết đến của Mỹ ở miền Bắc Syria, kể từ khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12. Chính phủ mới nắm quyền đã cam kết ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của IS.

Tháng 7 năm ngoái, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích ở tỉnh Aleppo, khiến một thủ lĩnh cấp cao của IS và hai con trai thiệt mạng.