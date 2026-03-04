Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Mỹ áp dụng mọi biện pháp 'khơi thông' vịnh Ba Tư?

Trạch Dương

TPO - Washington đang triển khai loạt biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua vịnh Ba Tư không bị gián đoạn khi xung đột Trung Đông leo thang. Chính phủ Mỹ để ngỏ khả năng hải quân hộ tống tàu qua eo biển Hormuz.

Phát biểu trên CNBC ngày 4/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sớm công bố thêm nhiều biện pháp bảo đảm hoạt động vận chuyển năng lượng qua vịnh Ba Tư không bị gián đoạn.

Theo ông Bessent, bước đi đầu tiên đã được triển khai khi chính phủ Mỹ thông báo Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp các gói bảo hiểm cho tàu chở dầu và tàu hàng hoạt động trong khu vực Vùng Vịnh.

“Chúng tôi sẽ có thêm loạt thông báo nữa. Thực tế việc này đã bắt đầu từ hôm qua (3/3), khi chúng tôi nói rằng DFC sẽ cung cấp bảo hiểm cho cả tàu dầu lẫn tàu hàng hoạt động quanh Vùng Vịnh vào cuối tuần này”, ông Bessent nói.

hormuz-tanker-reuters-17682749-7.jpg
Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng sử dụng cả công cụ tài chính lẫn biện pháp quân sự để bảo vệ hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua các tuyến hàng hải chiến lược.

“Chính phủ Mỹ sẽ can thiệp. Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ đảm bảo hành lang an toàn qua các eo biển để các tàu chở dầu có thể di chuyển”, ông Bessent nói.

Căng thẳng địa chính trị đã lập tức phản ánh vào thị trường năng lượng. Trong tuần này, giá dầu thô Mỹ WTI tăng khoảng 11%, lên 74,62 USD/thùng. Tính từ đầu năm 2026, mức tăng đã lên tới khoảng 30%.

Giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể lan rộng và gây gián đoạn lâu dài đối với nguồn cung dầu và khí đốt của khu vực. Một số chiến lược gia hàng hóa tại Phố Wall thậm chí cảnh báo giá dầu có thể vượt mốc 100 USD/thùng nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng thị trường năng lượng hiện vẫn đang ở trạng thái tương đối ổn định. Theo ông, các biến động vừa qua phần lớn đã được thị trường dự báo từ trước.

“Đây là một sự kiện địa chính trị đã được lường trước. Thị trường dầu thô đã biến động đáng kể trong hai tháng qua và hiện nguồn cung vẫn khá dồi dào”, ông Bessent nói và cho biết chính phủ Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các quốc gia sản xuất năng lượng thông qua Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Ngoài ra, quy mô lớn của các kho dự trữ dầu chiến lược trên toàn cầu cũng là yếu tố giúp giảm bớt nguy cơ xảy ra cú sốc nguồn cung.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Washington hiện ở vị thế thuận lợi hơn nhiều so với thời điểm đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine. Sản lượng dầu và khí tự nhiên của Mỹ đang ở mức kỷ lục, đồng thời nước này ngày càng củng cố vai trò là một trong những nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới về dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Động thái này được xem là nỗ lực của Washington nhằm giảm bớt rủi ro đối với các hãng vận tải biển, trong bối cảnh phí bảo hiểm chiến tranh tăng vọt vì xung đột tại Trung Đông.

Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết. Ông Trump ra lệnh cho DFC cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại khu vực vịnh Ba Tư.

Đây là một trong những bước đi quyết liệt nhất của chính quyền Washington nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Trạch Dương
CNBC, Reuters
#Biện pháp vận chuyển dầu qua Vịnh Ba Tư #Hỗ trợ bảo hiểm hàng hải Mỹ #Quân sự hóa hoạt động hàng hải #Tác động xung đột Trung Đông đến thị trường năng lượng #Tăng giá dầu và dự báo thị trường #Vai trò của eo biển Hormuz #Chiến lược năng lượng Mỹ trong xung đột #Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu #Chính sách Mỹ đối với vận chuyển dầu khu vực #Ảnh hưởng của xung đột Trung Đông đến kinh tế toàn cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục