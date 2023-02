Mua ô tô tặng bố mẹ, cô gái Nghệ An bấm được biển VIP 12345

TPO - Chủ một chiếc xe ô tô Honda City ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã may mắn bấm trúng biển số 12345. Nhiều người khuyên chủ xe nên bán vì giá trị xe đã tăng gấp đôi nhờ có biển số đẹp.

Hai ngày qua, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh một chiếc xe ô tô hiệu Honda City mang biển số 37K-123.45. Khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng, nhiều người "ngả mũ thán phục" vì chủ xe đã may mắn bấm được biển số rất đẹp.

Bên cạnh những lời chúc mừng chủ xe, không ít lời bình luận nghi ngờ về tính xác thực của biển số này. Nhiều người còn bình luận có hay không việc chủ xe đã "mua" thì mới có được biển số này. Tuy nhiên, nhiều người cũng phản bác lại rằng, với một chiếc xe giá trị không cao chẳng ai bỏ tiền ra để chơi biển số đẹp cả.

Liên quan đến sự việc này, một cán bộ Đội đăng ký phương tiện, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) xác nhận, biển số 37K-123.45 là có thật và đã được cấp cho chiếc xe ô tô hiệu Honda City thông qua hình thức bấm ngẫu nhiên trên máy tính.

Phía đại diện cửa hàng Honda ô tô Vinh cho biết, chiếc xe nói trên được một người con trú tại phường Đông Vĩnh (thành phố Vinh, Nghệ An) mua tặng bố mẹ là ông Đ.B.V. Người con gái trực tiếp đi bấm biển số đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An. Do phải hoàn thiện thủ tục giấy tờ nên bây giờ phía đại lý mới giao xe cho chủ xe.

Được biết, chiếc xe ô tô Honda City nói trên sau khi hoàn thiện xong thủ tục có giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi đeo biển số đẹp 37K-123.45, nhiều người nhận định xe này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba giá trị thực chiếc xe.

Nhiều người trên mạng xã hội khuyên chủ xe nên chuyển nhượng nếu có người đến hỏi mua với giá cao. Một số lại khuyên chủ xe giữ lại vì đã may mắn bấm được biển số đẹp thì không nên bán đi.

Giới chơi số đẹp cho biết, biển số 12345 thường được gọi là biển sảnh tiến. Trong đó những con số được sắp xếp theo thứ tự tiến lên tượng trưng cho mọi việc thăng tiến không ngừng. Nhiều người quan niệm, khi đeo biển số này sẽ tượng trưng cho công việc, cuộc sống không ngừng thăng tiến lên một tầm cao mới.

Hiện chưa rõ chủ chiếc xe ô tô Honda City này có ý định chuyển nhượng lại cho người nào có nhu cầu hay không. Tuy nhiên việc bấm được biển số xe đẹp, chiếc xe này đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao dư luận trong vài ngày qua.

Trước đó vào đầu tháng 2/2023, một người đàn ông trú tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã may mắn khi bấm được chiếc biển số "độc" 37A-45678 cho chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger của mình. Sau khi bấm được biển số đẹp, đã có nhiều người hỏi mua lại nhưng chưa ai nhận được cái gật đầu đồng ý của chủ xe.