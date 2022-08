Mưa lớn kéo dài, sẵn sàng phương án sơ tán 115.000 người dân

TPO - Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng còn gây mưa to đến rất to ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện các địa phương đã rà soát số dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất với gần 115.000 người và sẵn sàng phương án sơ tán dân theo diễn biến thực tế mưa, lũ.