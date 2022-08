Bão số 2 áp sát Vịnh Bắc Bộ, lên kịch bản sơ tán dân

TPO - Bão số 2 dù có gió không mạnh, nhưng dự báo gây mưa to trên diện rộng và kéo dài từ đêm nay đến 2 ngày tới.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa tiếp tục đề nghị 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình sẵn sàng ứng phó bão số 2 (cơn bão MULAN).

Cập nhật mới nhất về bão số 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 15 giờ chiều nay (10/8), tâm bão ở vị trí vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc và 109,4 độ kinh đông, cách TP.Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200 km về phía đông nam, cách Phủ Liễn (Hải Phòng) khoảng 310 km về phía đông, cách Thái Bình 330 km về phía đông.

Vùng gần tâm bão số 2, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 2 đi vào đất liền các tỉnh ven biển Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 10/8 đến sáng mai 11/8, ven biển từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Các đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió cấp 7 - cấp 8, giật cấp 10.

Từ đêm nay đến ngày mai 11/8, Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm, triều cường dao động 2 - 4 m.

Trong chiều nay, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu, đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 2 tại Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bão số 2 có sức gió không lớn, nhưng dự báo gây mưa to trên diện rộng và kéo dài từ đêm nay đến 2 ngày tới. Do đó, không chỉ Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình là những địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão, mà một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng sẽ chịu mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại vùng vũng, thấp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ đạo đã đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình dự báo mưa ở các điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để xây dựng kịch bản di dời dân. Các địa phương cần triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đặc biệt các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển...

Trong chiều nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình tiếp tục nhanh chóng hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú; đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Ba tỉnh nói trên cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, hầm lò, bãi thải khai thác khoáng sản và các dự án đang thi công ven biển, trên các đảo.