Gần 20 tàu cá, hơn 100 người đang nằm trong vùng nguy hiểm của áp thấp nhiệt đới

Sáng 9/8, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã họp khẩn cấp để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN, Bộ đội Biên phòng), tính đến sáng nay, các địa phương đã hướng dẫn cho 52.108 tàu/229.262 người chủ động di chuyển phòng tránh áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trong đó, hoạt động khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) là 298 tàu/2.137 người. Hoạt động tại khu vực khác là 7.927 tàu/38.979 người và neo đậu tại các bến: 43.883 tàu/188.146 người.

Đến thời điểm hiện tại còn 18 tàu/ 113 người ở vùng nguy hiểm (Đà Nẵng: 17 tàu/105 người; Bình Định: 1 tàu/8 người) được thông báo khẩn trương thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của ATNĐ, vào trưa ngày 8/8, có hai tàu cá của Quảng Bình (gồm 9 ngư dân) bị hỏng hộp số và bị hỏng máy nên thả trôi, sau đó yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Hiện 2 tàu đã được tàu lực lượng chức năng lai dắt, dự kiến cập bờ trong ngày 9/8. Ngoài ra, tại Hà Tĩnh, vào 16h chiều ngày 8/8, một chiếc tàu cá (gồm 5 thuyền viên) đang hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển bị hư hỏng máy, không di chuyển được. Chủ phương tiện chưa liên lạc được các phương tiện lân cận để hỗ trợ lai dắt trong khi thời tiết trên biển đang sóng to, gió lớn.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN Hà Tĩnh đang đề nghị Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, hiện ATNĐ đã gây thiệt hại khiến 1 người chết do lũ cuốn (Nghệ An) và 34 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, gây mưa to diện rộng

Thông tin về tình hình ATNĐ, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Vào sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, sau có khả năng đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, hôm nay khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.