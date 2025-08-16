MTTQ Quảng Ngãi vận động hơn 119 tỷ đồng 'Vì người nghèo', kiện toàn nhân sự Chủ tịch

TPO - Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 119 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn hộ khó khăn về nhà ở. Dịp này, ông U Huấn – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được công bố giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu khai mạc, bà Y Thị Bích Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là yêu cầu tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng tinh thần đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, hệ thống Mặt trận tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh hội nghị.

Các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo bền vững”… tiếp tục lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Hồ Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, trong 6 tháng qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động, tiếp nhận hơn 119 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 1.749 căn nhà, sửa chữa 853 căn nhà với tổng kinh phí hơn 90 tỷ đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện được triển khai đồng bộ, huy động được gần 10 tỷ đồng từ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” được đẩy mạnh thông qua việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”.

“Chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như chăm sóc, thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng; vận động nhân dân đóng góp xây dựng ‘Nhà tình nghĩa’, ‘Nhà Đại đoàn kết’, ‘Nhà đồng đội’ tặng người có công và thân nhân người có công khó khăn về nhà ở. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Quỹ Lá Xanh, chùa Đống Cao để hỗ trợ, phụng dưỡng 115 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh”, ông Hồ Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Bà Y Thị Bích Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng qua, Mặt trận các cấp cùng các đoàn thể chính trị và cơ quan đã tổ chức 136 cuộc tuyên truyền về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Quỹ vì người, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… đã thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức các hội chợ, phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đọc các quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc công nhận các chức danh trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi gồm 9 người. Trong đó, ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị cũng thông qua quyết định công nhận 135 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2024-2029.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Thời gian phát động từ 20/8/2025 đến 20/10/2025.