6 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá của Đảng bộ Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ mới

TPO - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An quyết tâm, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Ngày 20/7, Đảng bộ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 5 năm 2025 - 2030; đồng thời thảo luận, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Kha Văn Tám - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 người (khuyết 1); Ban Thường vụ gồm 3 người (khuyết 2) gồm: ông Kha Văn Tám; ông Nguyễn Đức Thành; bà Nguyễn Thị Phương Thúy.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An được thành lập theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 25/6/2025. Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An được thành lập gồm 13 chi bộ trực thuộc với 196 đảng viên. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ quyết tâm, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy trên các lĩnh vực chính trị, chuyên môn; Quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh cán bộ Mặt trận số trong kỷ nguyên mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan.

Đảng bộ cơ quan thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt Đảng; Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; Công tác phát triển, quản lý, giám sát đảng viên được quan tâm; Công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề ra 4 chỉ tiêu trọng tâm về việc tổ chức tốt học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường chuyển đổi số và cải cách hành chính trong Đảng; Phấn đấu 100% chi bộ đăng ký xây dựng, thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu 100% cơ sở đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và an ninh trật tự, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ.

Đại biểu Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Chi bộ Ban Công tác Đoàn, thanh thiếu nhi trình bày tham luận tại Đại hội.

Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Cụ thể, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong hệ thống chính trị; Đổi mới toàn diện công tác lãnh đạo và phương thức hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và cơ chế tương tác hai chiều với nhân dân; Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế trong thời kỳ chuyển đổi và hội nhập; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác mặt trận; Đột phá trong công tác tuyên giáo, truyền thông; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy và chuyên trách có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.