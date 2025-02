Một thập kỷ dẫn đầu - BIDV lần thứ 10 nhận giải Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam

BIDV được Tạp chí The Asian Banker vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 2025 trong khuôn khổ Lễ trao giải TAB Global Excellence in Retail Finance Awards 2025. Đây là lần thứ 10 BIDV nhận được giải thưởng uy tín này, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam.

Hành trình thiết lập kỷ lục trên thị trường tài chính Việt

Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, BIDV không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ để trở thành định chế tài chính đầu tiên và duy nhất hiện nay có tổng tài sản, dư nợ cho vay, huy động vốn lớn nhất thị trường, đạt trên 2 triệu tỷ đồng.

Trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ, BIDV đã nhiều năm liên tiếp giữ vị thế số 1 và nay tiếp tục thiết lập kỷ lục trên thị trường tài chính Việt với giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2025 lần thứ 10.

Trong bối cảnh thị trường, công nghệ và thị hiếu khách hàng không ngừng thay đổi, BIDV đã chủ động thích ứng, nắm bắt cơ hội và tạo nên những dấu mốc lịch sử. Hoạt động bán lẻ năm 2024 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Là ngân hàng đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng huy động vốn bán lẻ, tín dụng bán lẻ tăng trưởng 23% so với năm 2023, chạm mốc 1 triệu tỷ đồng. Nền khách hàng cá nhân và số lượng thẻ tín dụng quốc tế phát hành mới tăng trưởng mạnh mẽ.

Những thành tựu trên là kết quả của chiến lược chuyển đổi toàn diện, ứng dụng công nghệ số giúp tối ưu quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc triển khai các hệ thống hạ tầng công nghệ mới, liên tục số hóa các sản phẩm truyền thống và bổ sung tính năng mới trên ứng dụng ngân hàng số đã rút ngắn thời gian xử lý, giúp khách hàng tiếp cận tài chính nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, BIDV cũng tiên phong ứng dụng AI và Big Data trong phân tích dữ liệu, cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, tối ưu hóa các ưu đãi để phù hợp với từng khách hàng. Không chỉ dừng lại ở đó, việc tích hợp Chatbot và Voicebot AI trong tư vấn, hỗ trợ khách hàng 24/7 đã nâng cao chất lượng phục vụ, đưa BIDV vươn tầm khu vực khi vinh dự nhận Giải Bạch Kim về Chăm sóc khách hàng do Hiệp hội Contact Center châu Á Thái Bình Dương (CC-APAC) bình chọn.

BIDV không ngừng nâng tầm dịch vụ khách hàng cao cấp với việc nghiên cứu và triển khai các gói giải pháp tài chính chuyên biệt như Women & Wealth, Next Gen, Top VIP, đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng phân khúc khách hàng. Đồng thời, BIDV thường xuyên hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới, tổ chức các sự kiện đồng thương hiệu nhằm mang đến những trải nghiệm đỉnh cao, phù hợp với phong cách sống và tiêu chuẩn quốc tế dành cho khách hàng giàu có tại Việt Nam. Qua đó BIDV Private Banking tiếp tục khẳng định vị thế Top of mind trên thị trường khi vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng cao cấp tốt nhất Việt Nam” trong hai năm liên tiếp (2023 & 2024) do The Asian Banker bình chọn.

Khát vọng chuyển mình tiên phong xây dựng giá trị vững bền

Không chỉ dừng lại ở vị thế số 1, BIDV đặt mục tiêu vươn xa hơn với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Đồng thời mở rộng hợp tác để phát triển các mô hình tài chính sáng tạo, thúc đẩy tài chính xanh thông qua các sáng kiến hỗ trợ khách hàng hướng tới phát triển kinh tế xanh, tài trợ các dự án phát triển bền vững và phát triển các sản phẩm dịch vụ thân thiện với môi trường.

Với tinh thần, khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai, hướng tới trở thành ngân hàng tiên phong về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đội ngũ BIDV Champion Team luôn khát khao nỗ lực, sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn kiến tạo nên những giá trị khác biệt, cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng và xã hội, cùng chung tay đưa Đất nước bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc.