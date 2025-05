Một người đẹp bỏ thi Hoa hậu Thế giới vì chấn thương

TPO - Người đẹp Hàn Quốc - Min Jung - đã bỏ thi Hoa hậu Thế giới 2025 vì gặp chấn thương. Cuộc thi đang diễn ra tại Ấn Độ với sự tham dự của 108 người đẹp.

Ngày 13/5, trang chủ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc đăng tải thông báo về việc đại diện Hàn Quốc ở Hoa hậu Thế giới 2025 là người đẹp Min Jung gặp chấn thương và không thể tham dự cuộc thi năm nay.

"Tôi là Min Jung - Hoa hậu Thế giới Hàn Quốc 2025. Khi đi làm tình nguyện viên ở một sự kiện, tôi đã bị ngã và bị thương ở lưng. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này", thông báo viết.

Min Jung cho biết giám đốc quốc gia của cô đã gợi ý rằng cô có thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Ấn Độ sau một tuần hoặc 10 ngày. "Tuy nhiên, bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi ít nhất ba tuần. Bố mẹ tôi cũng cho rằng một tuần không đủ thời gian để phục hồi hoàn toàn và tôi muốn mình bình phục trước khi tham gia cuộc thi", cô nói.

Min Jung đã có bằng Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Chính trị và hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp. Cô mong muốn theo đuổi bằng thạc sĩ Luật.

Là một người yêu động vật, Min Jung theo đuổi dự án nhân ái cứu động vật bị bỏ rơi và ngược đãi. Cô dành thời gian rảnh rỗi để làm tình nguyện viên tại các trại cứu hộ động vật. Người đẹp giúp dọn dẹp chuồng trại, phân phát thức ăn và dắt chó đi dạo.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 7/5-31/5. Các hoạt động chính thức của cuộc thi năm nay trải dài trên nhiều địa điểm khác nhau ở Telangana, Ấn Độ. Hiện có 108 thí sinh tham gia cuộc thi.

Ngay trước thềm khai mạc, hai người đẹp Slovakia và Tanzania bất ngờ bỏ thi. Trong khi đó, người đẹp Mauritius - Kimberly Joseph - bị tước quyền dự thi mà không rõ lý do.

Đại diện Slovakia - Daniela Vojtasová lấy lý do bận học và có công việc nên không thể sang Ấn Độ thi Miss World. Nhiều fan sắc đẹp không chấp nhận giải thích của Daniela, chê cô không chuyên nghiệp.

Trong khi đó, đại diện Tanzania - Tracy Nabukeera - thông báo không tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 ở Ấn Độ với lý do không nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Miss World Tanzania.

Hoa hậu Thế giới được xem là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín nhất thế giới. Cùng với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới luôn có số lượng thí sinh tham dự đông đảo, thường trên 100 người đẹp.

Hoa hậu Thế giới diễn ra trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Pakistan và Ấn Độ ở khu vực Kashmir, dẫn đến thương vong đáng kể và gián đoạn trên diện rộng.

Do lo ngại xung đột, cuộc thi Universal Woman dự kiến ​​diễn ra tại Jaipur, Ấn Độ vào ngày 8/6 đã bị hủy. Trong khi đó, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới tăng cường nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Trước thềm khai mạc, Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 vấp phải những phản ứng không mấy tích cực từ giới quan chức Ấn Độ. Tuy nhiên, đây vẫn là cuộc thi nhan sắc có quy mô tổ chức lớn và mức độ quan tâm toàn cầu.