Một mình tận hưởng cuối tuần, đón Giáng sinh sớm cùng vivo V60 Lite

Cuối năm, nhịp sống TP.HCM như chậm lại giữa không khí se lạnh và dịu dàng. Tôi tạm gác công việc, tự thưởng cho mình một ngày đón Giáng sinh sớm, với vivo V60 Lite đồng hành trong từng khoảnh khắc.

Cuối tuần, tôi dậy khá sớm mà không cần chuông báo thức. Việc đầu tiên là kiểm tra lịch trình đã chuẩn bị, xem hôm nay đi đâu, chơi gì. Đồng hành cùng tôi là chiếc vivo V60 Lite xanh titan mới mua, với thiết kế phẳng, mỏng nhẹ, vừa vặn trong tay, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Cụm camera trong suốt tạo điểm nhấn hiện đại, sang trọng, biến chiếc smartphone thành phụ kiện nhỏ xinh đi kèm tổng thể. So với các mẫu cùng phân khúc, V60 Lite của vivo khá chú trọng yếu tố thẩm mỹ, tạo nên sản phẩm vừa thanh lịch vừa tiện dụng, phù hợp cả với dân công sở lẫn người trẻ năng động.

Những ngày đầu tháng 12, các tiệm cà phê tại TP.HCM đã được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh sớm. Tôi chọn cái tên đã lưu từ lâu nhưng chưa có dịp đến. Quán mang lại cảm giác ấm áp với ánh đèn vàng lấp lánh, cây thông Noel kết hợp quả châu, gấu bông, chiếc kệ lò sưởi, hộp quà trang trí... Tôi gọi một ly latte nóng, chọn ngồi ở chiếc bàn bạn đặt cạnh cây thông.

Trong không gian thơm mùi bánh nướng cùng concept Giáng sinh lung linh, tôi không quên không lưu lại vài tấm hình check-in. “Bạn đồng hành” vivo V60 Lite sở hữu camera chính Sony IMX882 50 MP với cảm biến lớn 1/1,95 inch, vòng sáng Aura AI giúp ảnh sáng rõ, đều màu. Chỉ cần giơ máy lên là mọi chi tiết đều được lưu giữ rõ ràng, sống động, đúng vibe Giáng sinh mà tôi muốn.

Không quay cuồng với deadline như mọi ngày, mọi thứ xung quanh chậm lại. Sau vài ván game, lướt mạng xã hội, tôi chọn đắm chìm tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong một vlog du lịch châu Âu. Màn hình AMOLED 6,77 inch, viền siêu mỏng với tỷ lệ hiển thị 94,2% hiển thị rõ từng chi tiết, màu sắc rực rỡ mà vẫn tự nhiên, sống động. Chip MediaTek 7360 Turbo xử lý mượt mà, máy giữ ổn nhiệt, không hề nóng tay dù dùng liên tục. Cảm giác như buổi sáng “me time” đúng nghĩa, vừa chill vừa thư giãn và tất nhiên vivo V60 Lite là bạn đồng hành lý tưởng để lưu giữ mọi khoảnh khắc.

Rời quán cà phê, tôi đi bộ sang khu công viên Landmark 81 để chụp vài tấm street style. Không khí mát mẻ, phù hợp với hoạt động đi bộ ngoài trời. Tôi cẩn thận gắn trên V60 Lite lên tripod, rồi đặt hẹn giờ và thử chỉnh chế độ Chân dung bốn mùa AI - điểm nhấn “đậm chất flagship” được nhiều người truyền tai. Chỉ cần chọn mood 4 mùa xuân - hạ - thu - đông, canh góc và bấm chụp, máy sẽ xử lý phần con lại. Sau 5-10 giây (lưu ý cần có kết nối Internet), tôi có bức ảnh lạ mà quen với khung nền tự động thay đổi. Như thể mình đang đứng giữa một thành phố hoàn toàn mới.

Selfie một mình tại công viên không làm khó tôi nhờ camera trước 32 MP HD. Khi muốn tạo bức chân dung nghệ thuật hơn, tôi dùng camera sau với tính năng Chuyên gia AI Chân dung vòng sáng Aura, có thể tùy chỉnh ánh sáng và nhiệt độ màu để bức hình vừa nổi bật khuôn mặt, vừa hài hòa với không gian xung quanh. Trước khi về nhà, tôi cũng tranh thủ kiểm tra pin. Dùng suốt từ sáng đến chiều, pin máy vẫn còn hơn 50%. Kể cả khi dung lượng xuống thấp, tôi cũng yên tâm nhờ sạc siêu tốc 90 W, giúp vivo V60 Lite nhanh chóng đầy lại trong lúc tranh thủ làm vài việc lặt vặt.

Tối trở về nhà, tôi mở album xem lại ảnh trong ngày. Một số tấm ảnh yêu thích nhưng vướng người qua lại. Tôi dùng tính năng Xóa vật thể AI 3.0 xử lý sạch sẽ trong vài giây. Chỉ cần chọn vùng muốn xử lý, đánh dấu người đi qua hay chi tiết thừa trong khung hình, AI nhanh chóng nhận diện và loại bỏ mà không để lại dấu vết.

Chỉ sau một lần chạm, hậu cảnh trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Thêm vài bước tinh chỉnh màu sắc, tôi đã có ngay những bức ảnh hoàn hảo tại công viên, vừa tự nhiên vừa nổi bật cá tính riêng của mình.

Kết thúc một ngày cuối tuần đầy năng lượng, tôi nhận ra vivo V60 Lite không chỉ là chiếc smartphone để liên lạc hay chụp ảnh, mà còn là bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp tôi ghi lại mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Nhờ thiết kế tinh tế, hiệu năng ổn định và các tính năng AI thông minh, mỗi ngày cùng V60 Lite đều trở nên trọn vẹn và thú vị hơn.