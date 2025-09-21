Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Một hố đen khổng lồ sắp phát nổ

Hà Thu

TPO - Hố đen sao hình thành từ sự sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ vào cuối vòng đời, thường nặng gấp 3 đến 50 lần khối lượng Mặt Trời. Khi một ngôi sao cạn kiệt nhiên liệu, nó sẽ phát nổ trong một vụ nổ siêu tân tinh, để lại một vùng không gian dày đặc đến mức không gì có thể thoát ra, kể cả ánh sáng.

Mặc dù hố đen thường được biết đến với việc "nuốt chửng" mọi thứ xung quanh, các nhà vật lý từ lâu đã đưa ra giả thuyết rằng chúng cuối cùng sẽ phát nổ vào cuối vòng đời thông qua một quá trình gọi là bức xạ Hawking.

Trước đây, các nhà khoa học tin rằng những vụ nổ như vậy chỉ xảy ra một lần trong mỗi 100.000 năm. Tuy nhiên, nghiên cứu mới này, được công bố trên tạp chí Physical Review Letters, cho thấy chúng ta có thể chứng kiến hiện tượng phi thường này sớm hơn nhiều so với dự kiến.

2.jpg
Hình ảnh mô phỏng hố đen phía trước Đám mây Magellan Lớn (Nguồn: Alain R)

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra một giả định khác về tính chất điện của các hố đen nguyên thủy. Họ đưa ra giả thuyết rằng mô hình của họ cho thấy nếu một hố đen nguyên thủy hình thành với một điện tích tối nhỏ, nó sẽ được ổn định tạm thời trước khi phát nổ hoàn toàn. Hiệu ứng ổn định này có thể làm tăng đáng kể khả năng quan sát những vụ nổ như vậy, từ một lần mỗi 100.000 năm lên đến một lần mỗi thập kỷ.

Một hố đen phát nổ không chỉ là một màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục, mà còn cung cấp cho các nhà khoa học một danh mục về mọi hạt hạ nguyên tử đang tồn tại. Danh mục này không chỉ bao gồm các hạt chúng ta đã phát hiện, như electron, quark và boson Higgs, mà còn cả các hạt hiện chưa được phát hiện, thậm chí có thể là vật chất tối.

Nhóm nghiên cứu khẳng định, mặc dù họ không đảm bảo một vụ nổ sẽ xảy ra trong thập kỷ này, nhưng xác suất cao này đồng nghĩa với việc chúng ta nên chuẩn bị.

May mắn thay, công nghệ kính viễn vọng hiện tại của chúng ta đã có khả năng phát hiện các dấu hiệu đặc trưng của bức xạ Hawking từ một lỗ đen nguyên thủy đang phát nổ. Nếu tính toán của họ là chính xác, chúng ta có thể làm sáng tỏ một trong những câu hỏi lâu đời nhất của nhân loại: mọi thứ đến từ đâu?

Hà Thu
Space.com
#hố đen khổng lồ #vụ nổ hố đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục