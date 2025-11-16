Mới nhất về đợt không khí lạnh: Mạnh hơn dự báo, vùng núi dưới 8 độ

TPO - Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt không khí lạnh từ ngày mai (17/11) có khả năng mạnh hơn so với những nhận định trước đó. Nhiệt độ khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuống 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh có cường độ mạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng chiều và đêm 17/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong hai ngày 17-18/11, khu vực miền Bắc sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ tối và đêm 17/11, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có thể dưới 8 độ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên tới 17-19 độ, vùng núi dưới 15 độ. Thời gian rét nhất sẽ tập trung trong hai ngày 18-19/11.

Thủ đô Hà Nội trong ngày hai 17-18/11, trời có mưa, mưa rào. Từ tối và đêm 17/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ ngày 18/11 từ 15-17 độ, ngày 19/11 từ 14-19 độ.

Miền Bắc sắp đón một đợt rét sâu, vùng núi rét đậm rét hại. Ảnh minh hoạ: Đức Nguyễn.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao nên hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 16/11 có nơi trên 100mm như trạm A Lưới (Huế) 257.4mm, trạm Khâm Đức (Đà Nẵng) 143.2mm, trạm Krong (Gia Lai) 122.6mm, trạm Suối Tiên (Khánh Hòa) 126.6mm.

Dự báo từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 16/11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ đêm 18 và ngày 19/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa từ 100- 200mm, có nơi trên 300mm, khu vực Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần ở khu vực này.