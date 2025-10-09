Mới nhất về đơn tố cáo Chu Thanh Huyền: Vụ việc phức tạp, có một số dấu hiệu hình sự

HHTO - Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

Chiều ngày 8/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, liên quan đến câu hỏi về tiến độ, kết quả xử lý đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền về việc bán hàng không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết nội dung đơn tố cáo này cơ bản là trường hợp người tiêu dùng mua mỹ phẩm online trên tài khoản của bà Chu Thanh Huyền và theo nội dung đơn tố cáo thì người bán không xuất hóa đơn rõ ràng.

"Khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có hướng dẫn để người làm đơn chuyển về địa phương cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đơn vị này đã có các buổi làm việc trao đổi xác minh nội dung đơn này" - ông Tuấn thông tin.

Bộ Công Thương thông tin mới về vụ tố cáo bà Chu Thanh Huyền.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý. Đây là một trong hơn 17 nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng vừa qua".

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã nhận được đơn tố cáo của công dân có nội dung tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng có xuất xứ Hàn Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chuyển đơn tố cáo này đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xem xét, xử lý.

Chu Thanh Huyền hoạt động kinh doanh trên các nền tảng online, nổi tiếng trên mạng xã hội với fanpage sở hữu 4,7 triệu người theo dõi. Trong khi đó, kênh TikTok của Chu Thanh Huyền có hơn 1,8 triệu người theo dõi. Ngoài ra, cô còn được biết đến là vợ cầu thủ Quang Hải. Cặp sao tổ chức đám cưới tại Hà Nội hồi tháng 4/2024, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như Hòa Minzy, Bảo Hân…