EVNHANOI cung cấp dịch vụ điện gia tăng: Mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, chăm sóc khách hàng

TP - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, hướng tới phục vụ khách hàng một cách toàn diện hơn thông qua việc triển khai dịch vụ điện gia tăng - một mô hình dịch vụ sau công tơ và liên quan đến hệ thống điện của khách hàng, mang tính hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao tiện ích và tăng độ an toàn trong quá trình sử dụng điện.

Khác với các dịch vụ điện truyền thống, dịch vụ điện gia tăng là nhóm dịch vụ bổ sung được EVNHANOI bắt đầu triển khai thí điểm dịch vụ điện gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân Thủ đô trong quá trình sử dụng điện. Trong giai đoạn đầu, các nhóm dịch vụ được triển khai bao gồm: tư vấn dịch vụ điện; kiểm tra thiết bị, hệ thống điện; khắc phục sự cố hệ thống điện; lắp mới/thay thế thiết bị điện; bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Các gói dịch vụ được thiết kế linh hoạt theo từng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Dịch vụ mới giúp gia tăng tiện ích, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Toàn bộ các khâu từ tiếp nhận yêu cầu, phân công kỹ thuật viên, triển khai dịch vụ đến đánh giá chất lượng đều được EVNHANOI quản lý theo quy trình thống nhất, có chuẩn mực kỹ thuật, công khai bảng giá và áp dụng bảo hành dịch vụ. Đội ngũ kỹ thuật thực hiện là lực lượng chính quy của ngành điện, đảm bảo chuyên môn, quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

Giao diện mục “Dịch vụ điện gia tăng” trên website evnhanoi.vn.

Để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng, EVNHANOI đã thiết lập quy trình tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện gia tăng trên các nền tảng số và kênh truyền thống. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ điện gia tăng thông qua App hoặc website EVNHANOI, truy cập mục “Dịch vụ điện gia tăng”, lựa chọn loại dịch vụ phù hợp và điền thông tin theo hướng dẫn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ qua Tổng đài chăm sóc khách hàng 19001288, email, chatbot, hoặc đến trực tiếp phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực.

Sau hơn 2 tháng triển khai thí điểm, dịch vụ điện gia tăng của EVNHANOI đã ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng, đặc biệt là về tính minh bạch, kịp thời và chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức triển khai. Nhiều hộ dân đánh giá đây là dịch vụ “cần thiết, tiện lợi và an toàn”, giúp họ dễ dàng tiếp cận nguồn hỗ trợ kỹ thuật uy tín, hạn chế việc thuê thợ ngoài không rõ chất lượng.

Ghi nhận từ thực tế triển khai cho thấy mức độ hài lòng cao từ các hộ gia đình đã sử dụng dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Hồng (phường Hồng Hà) cho biết: “Nhà tôi bị rò điện âm tường và không biết nên gọi ai giữa vô vàn số điện thoại trên mạng nhưng chợt nhớ hôm trước đi họp tại Tổ dân phố có được tuyên truyền về dịch vụ gia tăng mà EVNHANOI cung cấp tôi liền gọi ngay. Chỉ sau 30 phút gọi Tổng đài EVNHANOI, kỹ thuật viên đã đến kiểm tra. Là người của ngành điện, có đồng phục, giấy giới thiệu rõ ràng, làm việc đúng quy trình, tôi hoàn toàn yên tâm”.

Anh Lê Văn Hòa (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Tôi cần thay ổ cắm, aptomat và kiểm tra lại bảng điện cũ trong nhà. Đăng ký qua App EVNHANOI rất đơn giản, giá niêm yết rõ ràng, kỹ thuật viên làm gọn gàng, sạch sẽ và có bảo hành dịch vụ".

Đại diện EVNHANOI cho biết, việc triển khai dịch vụ điện gia tăng là một trong những bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa mô hình phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định vai trò đồng hành của ngành điện trong đời sống đô thị hiện đại. Đây cũng là kênh cung cấp dịch vụ kỹ thuật đáng tin cậy cho người dân, giúp hạn chế các rủi ro từ việc sửa chữa điện không đúng kỹ thuật - nguyên nhân tiềm ẩn của nhiều vụ tai nạn điện trong khu dân cư.

Bên cạnh mục tiêu phục vụ khách hàng, dịch vụ điện gia tăng còn góp phần cải thiện hiệu quả vận hành lưới điện, hạn chế sự cố phát sinh từ phía sử dụng và nâng cao chất lượng cung cấp điện năng trên toàn địa bàn.

Với định hướng phát triển thành nhà cung cấp dịch vụ năng lượng toàn diện, EVNHANOI không ngừng đổi mới, hiện đại hóa quy trình phục vụ, trong đó dịch vụ điện gia tăng được xem là một phần tất yếu để tiến gần hơn tới khách hàng, đồng hành cùng người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.