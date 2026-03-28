Mở màn đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' tiếp sức 12.000 vận động viên

report "Đón ánh bình minh” thắp lửa cho hơn 12.000 bước chân chinh phục

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026:

Đây không chỉ là điểm khởi đầu của một giải đấu thể thao, mà còn là hành trình mang tên ý chí, của khát vọng và những bước chân không ngừng tiến về phía trước.

Đón ánh bình minh không chỉ là chương trình nghệ thuật. Đó là khoảnh khắc kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thể thao, giữa mỗi cá nhân và một tinh thần chung kết tinh tại Tiền Phong Marathon.

Trải qua 67 lần tổ chức, giải đấu đã vượt khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao để trở thành hành trình lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục trong cộng đồng.

Đêm nay, âm nhạc, nghệ thuật hòa cùng cảm xúc của hàng nghìn vận động viên, người dân và du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chúng ta cùng tiếp thêm năng lượng cho một bình minh rực rỡ phía trước. Chính tại Quảng trường 2/4 này, chỉ sau vài giờ nữa thôi, hơn 12.000 vận động viên sẽ xuất phát, mang theo niềm tin và quyết tâm bứt phá giới hạn, chinh phục những cột mốc mới.