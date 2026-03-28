Mở màn đêm nhạc 'Đón ánh bình minh' tiếp sức 12.000 vận động viên

Tiết mục Trống hội mở màn khuấy động không gian đêm gala nghệ thuật Đón ánh bình minh bằng những nhịp trống dồn dập, vang vọng như nhịp đập của đất trời và con người Khánh Hòa.
Âm thanh mạnh mẽ lan tỏa khắp Quảng trường 2/4, kéo gần khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên.
Từng nhịp trống như tiếp thêm năng lượng, khơi dậy tinh thần hứng khởi cho hàng nghìn vận động viên và người dân có mặt. Không chỉ là tiết mục mở màn, Trống hội còn mang ý nghĩa khởi động cho hành trình bền bỉ cho các vận động viên Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 diễn ra sáng 29/3.
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026:
Đây không chỉ là điểm khởi đầu của một giải đấu thể thao, mà còn là hành trình mang tên ý chí, của khát vọng và những bước chân không ngừng tiến về phía trước.
Đón ánh bình minh không chỉ là chương trình nghệ thuật. Đó là khoảnh khắc kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và thể thao, giữa mỗi cá nhân và một tinh thần chung kết tinh tại Tiền Phong Marathon.
Trải qua 67 lần tổ chức, giải đấu đã vượt khỏi khuôn khổ của một cuộc thi thể thao để trở thành hành trình lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần bền bỉ và khát vọng chinh phục trong cộng đồng.
Đêm nay, âm nhạc, nghệ thuật hòa cùng cảm xúc của hàng nghìn vận động viên, người dân và du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chúng ta cùng tiếp thêm năng lượng cho một bình minh rực rỡ phía trước. Chính tại Quảng trường 2/4 này, chỉ sau vài giờ nữa thôi, hơn 12.000 vận động viên sẽ xuất phát, mang theo niềm tin và quyết tâm bứt phá giới hạn, chinh phục những cột mốc mới.
Thay mặt ban tổ chức, tôi gửi lời cảm ơn tới các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, các đơn vị tài trợ, nghệ sĩ và toàn thể đại biểu, khán giả đã đồng hành, góp phần tạo nên một đêm hội ý nghĩa.
Chúc chương trình thành công tốt đẹp, đồng thời chúc các vận động viên thi đấu an toàn, bứt phá và tỏa sáng trong hành trình phía trước.
Đêm nghệ thuật Đón ánh bình minh không chỉ là lời chào của âm nhạc và văn hóa, mà còn là khoảnh khắc thắp lên tinh thần cho những bước chạy rạng sáng 29/3. Khách mời tham dự có:
- Ông Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa
- Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương
- Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trường Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL)
- Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa
- Nhà báo Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong
- Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa.
- Ông Mai Sơn - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
- Bà Phùng Thị Bình - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam (Agribank).
Những tiết mục khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại, đưa khán giả đắm chìm trong không gian nghệ thuật độc đáo, nơi những giá trị truyền thống được nâng niu đầy trang trọng. Không gian linh thiêng, nơi con người giao hòa cùng cội nguồn văn hóa được mở ra đầy tinh tế ở phần đầu chương trình.
Điểm nhấn của Đón ánh bình minh là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và biển đảo của Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân. Ở vai trò nhà thiết kế, Ngọc Hân muốn tạo ra bộ sưu tập mang sắc màu của biển đảo hòa quyện với di sản văn hóa Việt Nam.
Với bộ sưu tập lần này, Ngọc Hân gợi mở hình ảnh đặc trưng của phố biển Nha Trang với ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, dải cát trắng và hàng dừa xanh rì. Những chi tiết ấy vừa mang tính tạo hình, đồng thời tạo nên không gian thị giác đầy sức sống. Người xem như cảm nhận được hơi thở của biển cả trong từng thiết kế, với những bước trình diễn uyển chuyển của dàn á hậu, người đẹp từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
Không gian nghệ thuật được nối dài sang phần hai - Lễ hội bình minh - với những nhịp điệu sôi động, trẻ trung hơn. Đây là nơi âm nhạc, ánh sáng và năng lượng hòa làm một. Ban nhạc sẽ trình diễn loạt ca khúc hiện đại như Sắc màu, Phố biển, Ngựa ô thương nhớ. Nối tiếp, ca sĩ Lưu Hiền Trinh khuấy động không khí với liên khúc 3 bài hát.
Phần trình diễn trang phục thể thao và màn pháo hoa rực sáng thay lời chào kết, đồng thời mở ra niềm hy vọng về tinh thần thể thao cao thượng, nhiệt huyết trên đường chạy Tiền Phong Marathon sáng 29/3.
Chương trình nghệ thuật Đón ánh bình minh diễn ra tối 28/3 tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) là một trong những điểm nhấn của Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67. Đây là món quà tinh thần, chạm vào cảm xúc khán giả đến với Nha Trang trong những ngày đặc biệt. Âm nhạc tiếp thêm năng lượng, để lại dấu ấn đẹp cho các runner trước khi bước vào giải chạy sáng 29/3.
Song hành cùng thể thao và văn hóa, chương trình còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chương trình gồm hai phần: Dấu ấn xứ trầm - biển yến và Lễ hội bình minh. Phần thứ nhất tôn vinh những giá trị truyền thống của Khánh Hòa - vùng đất của trầm hương, của biển xanh và những di sản ngàn năm. Ở phần này, Nhà hát truyền thống tỉnh Khánh Hòa đem đến những tiếng nhạc rộn rã, vũ điệu vui tươi, như một lời khẳng định về sức sống bền bỉ của di sản, luôn kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng xứ Trầm hương.