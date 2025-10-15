Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc sắp đón gió lạnh đầu mùa

Nguyễn Hoài
TPO - Đợt không khí lạnh đầu mùa có thể tràn xuống miền Bắc từ đêm 18/10 với cường độ trung bình, sau đó tăng cường vào các ngày 20-21/10. Từ khoảng 19/10, thời tiết se lạnh về đêm và sáng, vùng núi trở rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nhận định xa cho thấy, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ nước ta từ đêm 18/10, sau đó được bổ sung và tăng cường trong hai ngày 19-20/10.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ sáng 19/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có thể se lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi trời chuyển rét với nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 độ.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh – Quảng Ngãi từ ngày 19-22/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Các tỉnh miền Bắc, trong khoảng ngày 19-20/10 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm 18/10. Ảnh minh hoạ: Trọng Tài.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong thời gian tới, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ. Cùng với nền nhiệt giảm, không khí lạnh còn có thể gây ra các đợt mưa dông diện rộng cho khu vực miền Trung.

Ngoài ra, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay ngoài khơi của Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động, dự báo khoảng 16/10, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể thành bão. Khoảng 19–21/10, bão có khả năng di chuyển vào phía Đông Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý, đây là các nhận định sớm về các loại hình thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới. Cơ quan khí tượng vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật và sẽ đưa ra dự báo, cảnh báo cụ thể với từng loại hình thiên tai trong những ngày tới.

Nguyễn Hoài
