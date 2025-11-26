Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc rét khô, miền Trung hửng nắng trước khi bão ảnh hưởng

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay, miền Bắc tăng nhiệt, trời chỉ rét về đêm và sáng. Miền Trung hôm nay ít mưa, ngày nắng, rất thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Nam Bộ, Tây Nguyên cũng có thời tiết đẹp.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng, ngày nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.

ret-hanh.jpg
Miền Bắc rét khô kéo dài.

Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, cao nhất 23-26 độ.

Quảng Trị - Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía nam 28-30 độ.

Dự báo từ khoảng 29/11-1/12, do ảnh hưởng của cơn bão số 15, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũ sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, cường độ mưa lần này ít khả năng dữ dội như đợt mưa từ 15-21/11.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ khoảng 29/11 đến ngày 1/2, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục