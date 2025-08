Miền Bắc lập kỷ lục nắng nóng

Ngày 4/8, miền Bắc (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, duyên hải ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Riêng tại đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Trong đó nơi nắng nóng nhất là Hà Nội với nhiệt độ đo trưa nay tại Láng là 40.3 độ, bốn điểm đo khác của Hà Nội là Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông, Ba Vì đều trên 39 độ. Phủ Lý (Ninh Bình) ghi nhận mức nhiệt 40.2 độ, Nho Quan và Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình cũng ghi nhận trên 39 độ.

Một số trạm trên 39 độ khác như Chi Nê (Phú Thọ) 39.8 độ, Hoà Bình (Phú Thọ) 39.6 độ, Lạc Sơn (Phú Thọ) 39.5 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.2 độ, Hiệp Hoà (Bắc Ninh) 39 độ, Lục Ngạn (Bắc Ninh) 39.2 độ.

Miền Bắc nắng nóng kỷ lục trong hôm nay (4/8). Ảnh: Đức Nguyễn.

Tại miền Trung, trạm Hoài Nhơn (Gia Lai) ghi nhận 40 độ, trạm Tuy Hòa (Đắk Lắk) 39.6 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.8 độ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mức nhiệt 40.3 độ trưa nay tại Láng hay 40.2 độ tại Phủ Lý là những kỷ lục nhiệt độ ghi nhận trong lịch sử tháng 8 ở miền Bắc.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do vùng áp thấp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh, đẩy không khí khô và nóng tràn sang khu vực miền Bắc. Ngoài ra, trường gió phân kỳ trên cao khiến trời quang, làm tăng cường độ và thời gian nắng. Gió tây đến tây nam ở mực thấp, thổi từ Thanh Hóa xuống đồng bằng, mang theo hiệu ứng gió phơn làm không khí nóng hơn và độ ẩm giảm thấp.

Lúc 13h chiều nay, độ ẩm tại Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ còn 47–52%, gây cảm giác khô rát, khó chịu.

Dự báo ngày 5/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Từ ngày 6/8 nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Trong chiều và tối nay (4/8), mưa đã xuất hiện ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo khoảng chiều và đêm 5/8, mưa mở rộng ra khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.

Trong đó, từ chiều 5/8 đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30–80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ chiều và đêm 5/8 có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Nhờ mưa dông, từ ngày 6/8, nắng nóng dịu dần ở miền Bắc.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong hai ngày 5-6/8 tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50- 55%. Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực này.