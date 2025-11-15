Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miền Bắc duy trì thời tiết ngày nóng đêm lạnh đến bao giờ?

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (15/11), miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều nắng mạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Dự báo thời tiết này còn kéo dài đến khoảng ngày mai. Từ đêm17/11, miền Bắc chuyển rét cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ giảm sâu.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm nay có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Dự báo ngày mai (16/11), miền Bắc tiếp tục ngày nóng đêm lạnh. Từ ngày 17/11, miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nền nhiệt có dấu hiệu giảm dần. Từ đêm 17/11, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục thời tiết ngày nóng đêm lạnh.

Thanh Hóa - Nghệ An hôm nay ngày nắng, ít mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk hôm nay bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ngày hôm nay, Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Từ đêm 15/11 đến đêm 16/11, Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100- 200mm, có nơi trên 300mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị đêm 15 đến đêm 16/11 có mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 200mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo khoảng từ đêm 16 đến ngày 18/11, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
