Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài

TPO - Dự báo từ chiều tối và tối 25/6 đến ngày 27/6, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác theo từng đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Sau đó, khoảng từ đêm 28/6, miền Bắc lại đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Ngày hôm nay (25/6), khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h chiều nay có nơi trên 60mm như Hồng Ca (Yên Bái) 84.4mm, Đông Quang (Thái Bình) 68.6mm, Phú Xuyên (Hà Nội) 66.6mm, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) 63.4mm. Dự báo từ chiều tối 25/6 đến ngày 26/6, do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Mưa xuất hiện rải rác theo từng đợt. Riêng khu vực Việt Bắc (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang) có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 150mm. Dự báo từ đêm 26/6 và ngày 27/6, khu vực đồng bằng miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa xuất hiện theo từng đợt rải rác trong ngày. Thời gian này, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhận định xa hơn, từ khoảng đêm 28/6 đến ngày 2/7, miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn, diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn liên tục suốt thời gian qua, các mô hình độ ẩm cho thấy đất ở nhiều khu vực tại vùng núi Bắc Bộ đã bão hoà. Vì vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong mưa lớn. Khu vực Nam Trung Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối nay cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 15-40mm, có nơi trên 100mm. Dự báo trong chiều tối và tối 26/6, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Những ngày sau đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện mưa rào rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.