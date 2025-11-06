Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Mẹ thông thái lựa chọn thuốc trị nghẹt mũi cho con

P.V

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm xịt hoặc nhỏ mũi chứa hoạt chất co mạch, được quảng cáo dưới hình thức “thiết bị y tế.” Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về bản chất sản phẩm mà còn dẫn đến tình trạng lạm dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nguy cơ từ việc lạm dụng

Nhiều sản phẩm xịt mũi hiện nay có chứa các thành phần như Xylometazoline hoặc Oxymetazoline, vốn là thuốc điều trị nghẹt mũi. Việc đăng ký sản phẩm dưới dạng thiết bị y tế giúp nhà sản xuất tránh được quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, từ đó khiến người tiêu dùng có thể sử dụng mà không hiểu rõ về liều lượng và thời gian sử dụng. Thực tế, các thuốc xịt mũi chứa hoạt chất co mạch chỉ nên được sử dụng trong thời gian ngắn, thường khoảng 5–7 ngày. Nếu kéo dài, niêm mạc mũi có thể bị tổn thương, dẫn đến tình trạng khô và khó chịu.

anh-1-1636.jpg
Rất nhiều sản phẩm xịt mũi chứa thuốc co mạch đang “đội lốt” thiết bị y tế

Nguy cơ sức khỏe từ việc sử dụng sản phẩm xịt mũi không rõ nguồn gốc và không được kiểm định chất lượng là rất lớn. Người tiêu dùng có thể gặp phải tình trạng nhờn thuốc, khiến cho việc điều trị nghẹt mũi trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Điều này càng nguy hiểm hơn đối với những người có tiền sử bệnh lý như tim mạch hoặc phụ nữ mang thai.

Lựa chọn sản phẩm được kiểm nghiệm

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng thuốc xịt mũi, người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có thông tin rõ ràng về liều dùng, đối tượng sử dụng. Một sản phẩm tiêu biểu mà người tiêu dùng có thể lựa chọn là Jazxylo – thuốc nhỏ/xịt mũi không kê đơn, đã được Bộ Y tế cấp phép với số đăng ký VD-23260-15 (Thuốc nhỏ mũi Jazxylo) và VD-23261-15 (Thuốc xịt mũi Jazxylo Adult). Jazxylo được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP – WHO, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng.

anh-2-5215.jpg
Để được cấp phép lưu hành, thuốc phải trải qua quy trình kiểm định chặt chẽ

Jazxylo chứa hoạt chất Xylometazoline Hydrochloride, hỗ trợ giảm nghẹt mũi và sổ mũi hiệu quả co mạch trong vòng 5 - 10 phút, kéo dài trong khoảng 10 giờ. Sản phẩm này được phân chia rõ ràng cho các đối tượng sử dụng, với Jazxylo dành cho trẻ em từ 2–11 tuổi và Jazxylo Adult dành cho người lớn và trẻ trên 12 tuổi. Điều này giúp đảm bảo rằng mỗi đối tượng đều có thể sử dụng sản phẩm một cách an toàn.

Jazxylo được sản xuất tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Meracine, đạt chuẩn GMP – WHO. Sản phẩm này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn có hiệu quả cao. Đặc biệt, Jazxylo được kiểm định chất lượng và phân phối tại 12.000 nhà thuốc trên toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm an toàn và hiệu quả.

anh-3-bo-san-pham-jazxylo.png
Thuốc nhỏ mũi Jazxylo và thuốc xịt mũi Jazxylo Adult

Box 1: Lời khuyên cho người tiêu dùng

Để bảo vệ sức khỏe hô hấp của gia đình, người tiêu dùng cần lưu ý một số điều quan trọng sau:

  • Đọc kỹ nhãn sản phẩm: Kiểm tra số đăng ký thuốc do Bộ Y tế cấp phép để đảm bảo sản phẩm là hợp pháp.
  • Không lạm dụng thuốc co mạch: Tuân thủ đúng liều lượng và thời gian sử dụng được khuyến nghị.
  • Chọn sản phẩm có quy trình sản xuất và kiểm định đạt chuẩn GMP: Điều này giúp đảm bảo rằng sản phẩm không chỉ an toàn mà còn hiệu quả trong việc điều trị.
anh-4-9582.jpg
Hãy là người tiêu dùng thông minh khi lựa chọn sản phẩm trị bệnh

Box 2: Thông tin về Jazxylo

  • Hoạt chất: Xylometazoline Hydrochloride.
  • Công dụng: Hỗ trợ giảm nghẹt mũi, sổ mũi trong các trường hợp viêm mũi, viêm xoang, cảm lạnh.
  • Đối tượng sử dụng:
    • Jazxylo: Dành cho trẻ em từ 2–11 tuổi.
    • Jazxylo Adult: Dành cho người lớn và trẻ trên 12 tuổi.

o Hotline tư vấn: 19006436

  • o Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Meracine.
  • o Website: https://chuaviemmui.vn/
  • o Fanpage: https://www.facebook.com/jazxylochuyengiagiamnghet

o Tiktok: https://www.tiktok.com/@giaicuumuinghet

P.V
