Mẹ hốt hoảng phát hiện con gái 2 tuổi chết dưới mương trước nhà

TPO - Người mẹ vừa đi chợ khi quay trở về nhà thì không thấy con gái 2 tuổi đâu, sau khi tìm kiếm thì phát hiện con nằm tử vong dưới mương nước trước nhà.

Ngày 8/4, Công an xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã có báo cáo ban đầu về vụ đuối nước xảy ra tại thôn Mỹ Thạnh Trung 2. Công an xã Hòa Phong đã bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên giải quyết theo quy định.

Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Minh Thùy (34 tuổi, ở xã Hòa Phong) đi chợ về nhà thì không thấy con gái là cháu N.N.Q.N (2 tuổi) ở trong nhà nên tổ chức đi tìm kiếm. Sau thời gian tìm kiếm, gia đình phát hiện cháu N. đã tử vong dưới mương nước chảy trước nhà. Thi thể cháu N. nằm cách nhà chị Thùy khoảng 700 m.

Trước đó, khi chị Thùy rời nhà đi chợ, chị có đóng cửa và trong nhà còn có cậu ruột. Nhưng khi có người bạn đến chơi, người cậu đã mở cửa cho bạn vào nhà. Lúc đi chợ về, phát hiện con không có trong nhà, chị Thùy chạy đi tìm thì phát hiện cháu N. đã chết dưới mương nước.